Nutrizionista in oncologia. Affiancherà l’equipe diretta da Mambrini

Un’alimentazione giusta e corretta rappresenta un elemento essenziale per permettere al corpo di reagire al meglio durante le terapie oncologiche e magari riuscire a combattere con più decisione la malattia e a riprendersi. Inoltre è un tassello da non mettere mai in secondo piano quando si parla di benessere psicofisico dei pazienti. Per questo l’associazione ’Il Volto della Speranza’ di Carrara, organizzazione di volontariato, ha proposto all’Asl Toscana Nord Ovest una nuova collaborazione, che coinvolge i reparti oncologici per ora della zona di costa in stretta collaborazione con l’equipe diretta dal dottor Andrea Mambrini: l’associazione ha proposto di mettere a disposizione degli utenti seguiti presso i day hospital e al Centro polispecialistico ’Achille Sicari’, sotto l’egida dell’Istituto Toscano Tumori, la figura del nutrizionista che affiancherà appunto il team oncologico di Mambrini, che ha dato il proprio benestare all’iniziativa, considerata la rilevanza della figura del nutrizionista nella cura del benessere psicofisico delle patologie oncologiche. D’altronde ’Il Volto della Speranza’ odv di Carrara da anni svolge la propria attività nel settore nel settore della prevenzione e del sostegno ai pazienti oncologici e collabora con la stessa Asl svolgendo attività di volontariato nel reparto di oncologia del Noa, nei Day Hospital oncologici di Carrara, Pontremoli e Fivizzano e Itt Carrara, mettendo gratuitamente a disposizione degli utenti il sostegno di volontari qualificati che svolgono attività non sanitaria di ‘accoglienza’.

Si tratta di una biologa nutrizionista selezionata dall’associazione, la dottoressa Roberta Tartarini, che sarà operativa per tre giorni settimanali: 2 pomeriggi all’Itt di Carrara e 1 mattina al day hospital del Noa, dove le sarà messo a disposizione un ambulatorio. La sua mansione, in collaborazione sempre con l’equipe di Mambrini, sarà quella particolare di fornire consigli utili alla dieta anche personalizzata e a stili di vita che possono aiutare a tollerare meglio le terapie oncologiche e per eventuali piani alimentari e diete personalizzate per pazienti indirizzati all’ambulatorio nutrizionista dagli specialisti oncologi che saranno validati per iscritto dal dottor Mambrini, in qualità di responsabile del reparto. L’attività del nutrizionista si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella dei medici oncologi di reparto e in generale con quella di tutto il personale. Inoltre la collaborazione potrebbe anche essere integrata e implementata, a seconda delle esigenze di reparto, estesa quindi ad altri day hospital della provincia di Massa Carrara.