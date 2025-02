Nuovo sportello Hera: "Innovazione e sostenibilità"

E’ attivo da ieri un nuovo sportello di Hera Comm, la società commerciale del Gruppo Hera, che dal 1 luglio 2024 si è aggiudicata la gestione del Servizio elettrico a tutele graduali, il regime transitorio in cui sono confluiti i clienti ancora non passati al mercato libero dell’energia. Lo sportello è viale Europa 23 a Massa. All’inaugurazione era presente anche l’assessore Marco Mercanti assieme a Stefano Ioppolo, responsabile vendita mass market di Hera Comm. I nuovi clienti possono rivolgersi agli operatori per ogni richiesta di assistenza e supporto sul proprio contratto, oltre che una consulenza personalizzata in base alle proprie esigenze di consumo e alle caratteristiche della propria abitazione. Il punto di contatto accoglie i clienti in uno spazio moderno e funzionale, dal layout completamente rinnovato ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Terzo operatore nazionale nel settore energy, si distingue per la decisa propensione nell’accompagnare famiglie e imprese verso le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. "La nostra azienda offre soluzioni innovative e sostenibili per rispondere alle esigenze energetiche di famiglie, professionisti e imprese, a cui vogliamo essere vicini non solo attraverso i canali digitali, ma anche e soprattutto attraverso una capillare rete fisica di contatto sul territorio – spiega Stefano Ioppolo –. In un momento in cui c’è incertezza sugli andamenti dei prezzi delle commodity energetiche è importante che i clienti capiscano quale offerta possa rispondere meglio alle proprie esigenze specifiche".

"Accogliamo con soddisfazione l’apertura del nuovo sportello di Hera Comm a Massa, un segnale chiaro dell’interesse crescente delle grandi realtà del settore energetico per il nostro territorio – ha affermato l’assessore Mercanti –. Ci auguriamo che Hera possa offrire un servizio di qualità ai cittadini e alle imprese locali, contribuendo a una maggiore consapevolezza sulle opportunità del mercato libero dell’energia e conquistando quella fetta di utenza che ancora non conosce le loro soluzioni. Sostenere la transizione energetica e garantire servizi efficienti ai consumatori sono obiettivi fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio."