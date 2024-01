Nuovo look al pontile. Lera ridisegna la piazza e la fontana. Verde e panchine

La fontana di marmo ‘nero’ avrà una specie di nuova corona floreale intorno per addolcirne l’inserimento prospettico, poi panchine poetiche e tanto verde in più oltre a una rinnovata Rosa dei Venti: ecco la nuova piazza di Marina di Massa davanti al pontile dopo il restyling dell’architetto Tiziano Lera. Ci sono finalmente i dettagli del progetto che ora dovrà andare a gara e che nella visione dell’amministrazione dovrebbe mettere la parola fine alle polemiche sui primi lavori tanto contestati. Intorno all’attuale fontana sarà realizzata una fioriera con profilo naturalistico, composto da un perimetro in calcare cavernoso e qui troveranno dimora delle Gazzanie e dei Mesembriantemo, che saranno la cornice floreale alla fontana.

Le attuali panchine in marmo saranno rimosse e verranno realizzate nuove sedute in Bucce di Marmo per la giusta filosofia del recupero. Una struttura in ferro realizzata ad hoc farà da sostegno al tutto. Sullo schienale saranno incisi dei versi poetici dedicati al mare. Di fronte alle panchine saranno posizionate le attuali grandi sculture presenti. La rosa dei venti sarà realizzata e posizionata a terra, un elemento decorativo in marmo che rappresenta la rosa dei venti, la posizione delle isole e delle montagne visibili dall’area, e la così detta "Meridiana umana".

Sarà ampliata l’aiuola lato strada, oggi ridotta a piccola striscia di terra, con nuove porzioni tondeggianti dove saranno inserite due piante di Dracaena Draco interrate, mentre in quella lato Carrara troveranno spazio Jacaranda ed un Eucalyptus Ficifolia. "Il parterre – sottolinea l’architetto – sarà costituito interamente da rosmarino, data la sua facile resistenza in zone marittime e la sua ridotta manutenzione. Ai lati dell’aiuola lato Montignoso troveranno spazio due orci in cotto con riportato in rilievo lo stemma di Massa, dove saranno inseriti all’interno una pianta di Cycas ciascuno e all’interno dell’aiuola tre nuovi alberi, nello specifico due Jacaranda ed un Eucalyptus Ficifolia, con immancabile rosmarino.

Ai lati dell’ingresso al Pontile, saranno realizzate nuove panchine in muratura composte da ‘bucce di marmo’, completate tra una e l’altra con calcare cavernoso. A completamento della porzione verso mare, saranno realizzate due nuove aiuole perimetrate come le altre in calcare cavernoso e riempite di terra con all’estremità due orci con riportato in rilievo lo stemma di Massa per lato contenenti ognuno una cycas per creare un nuovo ingresso alla spiaggia e regolarizzare i flussi di accesso dei turisti.

L’opera è già stata finanziata dall’amministrazione con 200mila euro e inserita nella variazione del piano delle opere approvata alla fine dell’anno. In quella sede il sindaco Francesco Persiani ha evidenziato che si tratta di un "completamento dei lavori realizzati, di un progetto in parte incompiuto e per questo non del tutto apprezzato o compreso dai cittadini e dai turisti. Il progetto ora deve essere portato a termine perché la parte antistante il pontile rappresenta la vetrina principale di Marina di Massa che si collega con Piazza Betti, dove il percorso invece è quasi compiuto. Questi abbellimenti porteranno le famiglie a vivere la piazza e contiamo di arrivare a Pasqua e comunque alla prossima estate con l’intervento finito".