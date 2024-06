Nuovo lancio della sonda nello spazio

Arrendersi? Mai. E stamattina ci sarà un altro tentativo. I ragazzi del gruppo Lunispace sono pronti per un nuovo lancio della radiosonda, fissato per questa mattina alle 9,30, dietro la sede del liceo scientifico di Villafranca. Il progetto, iniziato lo scorso anno, ha coinvolto i cinque percorsi liceali dell’istituto e diverse discipline come la fisica, la matematica, le scienze della meteorologia, l’informatica e teatro. E’ stato cofinanziato dalla Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 – Settore Formazione e con il patrocinio de "La Radio nelle Scuole 4.0 e ha come partner AISAM (Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Metereologia). L’ultimo lancio, quello notturno, è andato molto bene, ma stamattina l’esperimento sarà più complicato, perché vuole rimediare a quanto accaduto durante il secondo lancio, quando il pallone era molto più grande e adatto a sostenere e sollevare un’attrezzatura più pesante. Purtroppo al momento del lancio il pallone è stato rilasciato troppo velocemente, i cavi che lo collegavano all’attrezzatura e lo ancoravano a terra non hanno retto, facendolo volare via senza sonda. I ragazzi sul momento ci sono rimasti male, ma non si sono arresi e hanno subito pianificato un altro tentativo. Se tutto andrà bene si otterranno immagini ad alta definizione della stratosfera, il peso dell’apparecchiatura da sollevare sarà elevato, cerca un chilo e mezzo di carico utile, i ragazzi saranno costretti a utilizzare un pallone di dimensioni doppie che pesa due chili. Sarà fondamentale il recupero per il valore dell’attrezzatura.