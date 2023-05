Nuovo consiglio a metà giugno

Dopo il successo di Francesco Persiani, ora si attende il primo consiglio comunale del secondo mandato del legale penalista. Cosa succede adesso? I temi sono prestabiliti. Si attende in queste ore la proclamazione del primo cittadino che ha battuto al ballottaggio lo sfidante di centrosinistra, Enzo Romolo Ricci.

Una volta entrato in carica il sindaco (entro tre giorni da ieri) verrà indetto il consiglio comunale. Per la prima riunione del nuovo consiglio c’è tempo fino a 10 giorni.

La verifica della cassa, ovvero i vari documenti che riguardano il bilancio comunale, sarà già stata completata quando i nuovi consiglieri saranno in aula per il primo confronto amministrativo. Si tratta di un passaggio di consegne tra la commissaria prefettizzia Maria Rosa Trio e lo stesso Persiani che dovrebbe avvenire, anche questa, nell’arco delle prossime ore.

Ci sono poi due strade per quanto riguarda la prossima giunta: la squadra potrebbe essere svelata alla città già nei prossimi giorni, vista l’urgenza di tornare operativi perché i progetti del Pnrr non attendono, oppure si attenderà il consiglio comunale per sapere lo staff di 9 assessori che aiuterà il sindaco ad amministrare la città.