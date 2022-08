Nuovo comandante dei carabinieri E’ il maresciallo Damiano Novetti

di Roberto Oligeri

C’è un nuovo comandante nella stazione carabinieri di Aulla. Ad assumere l’importante incarico è stato il maresciallo maggiore Damiano Novetti, di origini pontremolesi, entrato nell’Arma esattamente 20 anni fa, nel 2002. Il nuovo responsabile della caserma locale ha conseguito, all’Università di Bologna, la laurea in operatore di controllo di sicurezza sociale. La sua carriera con indosso “gli alamari“ ha avuto inizio presso il celebre battaglione Allievi Carabinieri di Fossano, nella provincia di Cuneo. Successivamente è stato trasferito nel 2006 presso la stazione della Benemerita a Gressoney Saint Jean, in provincia di Aosta, con l’incarico di vicecomandante. Nella “Vallèe“ il giovane sottufficiale ha avuto l’opportunità di affinare le proprie esperienze professionali nella quotidiana realtà operativa, specializzandosi anche nella difficile pratica del soccorso in montagna. Nel 2011 il maresciallo Novetti, approda a Borgo Val di Taro, nel parmense, realtà non lontana dal proprio luogo di origine e 3 anni dopo va a ricoprire l’incarico di comandante della stazione di Berceto.

Per un periodo piuttosto breve (era il 2019), il militare era già stato molto vicino ad Aulla: venne infatti inviato a ricoprire la posizione di comandante della stazione carabinieri ad Arpiola di Mulazzo. A lui spetta adesso il compito di proseguire l’importante lavoro portato avanti dal Luogotenente Giuseppe Pirro, scomparso prematuramente, al servizio della comunità di Aulla, una delle città più importanti dell’intera provincia apuana. Tutti i suoi colleghi in servizio e quelli dell’Associazione Nazionale carabinieri in Congedo del nostro territorio, gli porgono il benvenuto. Auguri di buon lavoro anche da parte della nostra redazione.