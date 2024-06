Nuovi terreni all’asta per favorire il rilancio dell’agricoltura

Più di 1.800 ettari di nuovi terreni agricoli messi all’asta da Ismea per favorire la riorganizzazione e il rilancio dell’agricoltura italiana, promuovere la creazione di imprese agricole e valorizzare i territori. Sono 26 i lotti proposti in Toscana nell’ambito della Banca Nazionale delle Terre Agricole per un valore base d’asta complessiva di quasi 11 milioni di euro. A dirlo è Coldiretti Toscana in occasione dell’apertura dei termini per inviare le manifestazioni di interesse. "L’accesso alla terra e al credito sono le principali criticità che i giovani che vogliono aprire un’azienda agricola incontrano – spiega Letizia Cesani (nella foto), presidente Coldiretti Toscana –. La mancanza di capitale fondiario, terreni e i costi per acquistarli, sono ostacoli spesso insormontabili specie per i giovani. Con il settimo bando di Ismea, sulla spinta di una serie di agevolazioni previste per i giovani, potrebbero nascere in Toscana 26 nuove aziende agricole". Fra i terreni all’asta nella nostra provincia c’è un piccolo appezzamento di 7,56 ettari a Fivizzano, per cui sarebbero sufficienti poco meno di 50mila euro. Il pagamento potrà avvenire ratealmente.