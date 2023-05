Nuove strade “L’inizio del sentire“ Danza e ascolto del corpo con Sieni

L’obiettivo de “L’inizio del sentire - Human Atlas“, progetto artistico, formativo e partecipativo a cura di Virgilio Sieni, propone attraverso i linguaggi del corpo e della danza un percorso di abitabilità rivolto all’ascolto del corpo e delle tracce del sentire come nuove strade di scoperta della città. Si compone tra il liceo artistico Palma, gli spazi del Museo Guadagnucci e il Parco della Rinchiostra come luoghi per indagare in un’ottica partecipata il senso del sentire: l’attimo in cui il corpo si fa primo connettore tra esperienza e realtà vissuta, tra passato e futuro.

Il progetto ha il fine di coinvolgere le giovani generazioni attraverso un percorso di laboratori e performance rivolto ai ragazzi del liceo artistico Palma e un percorso di formazione rivolto a giovani operatori e mediatori culturali che operano nei musei e nelle fondazioni d’arte. Viene inoltre presentato “Danza cieca“, spettacolo della Compagnia Virgilio Sieni che vede in scena lo stesso Virgilio Sieni insieme a Giuseppe Comuniello, un danzatore non vedente. Gli spazi del Museo Guadagnucci e del Parco della Rinchiostra costituiscono un continuo stimolo per elaborare il lavoro sul corpo, con un’attenzione alla tattilità come chiave per una sensorialità rinnovata e accessibile. Il progetto, nella sua ampiezza, mira a rinnovare l’idea della trasmissione del movimento secondo un approccio conoscitivo sul corpo in relazione con l’altro, con lo spazio, l’ambiente e la natura, sviluppando nuovi percorsi cognitivi sul dialogo fisico-percettivo tra il gesto, il paesaggio e l’arte.

“L’inizio del sentire - Human Atlas“, a cura dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, è realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e la collaborazione del Comune di Massa e del Museo Guadagnucci.

Due sono gli appuntamenti aperti al pubblico – ingresso gratuito su prenotazione – presentati negli spazi del Museo Guadagnucci Villa La Rinchiostra (via dell’Acqua, 175): sabato alle 18 e alle 19, “Danza cieca“ e incontro con il pubblico; domenica alle 17 invece “Ritrovamento“.