Nuove piante dagli studenti nelle elementari

La natura protagonista: un nuovo progetto per gli alunni del istituto comprensivo ’Giorgini’. Proseguono le iniziative a favore dell’ambiente per gli alunni del Cervaiolo e Piazza. Nuovi alberi hanno trovato dimora negli spazi verdi delle scuole in occasione della Giornata nazionale degli alberi, allo scopo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste, le scuole primarie di Piazza e Cervaiolo e la scuola d’infanzia di Cervaiolo, hanno messo a dimora nei loro giardini due alberi di leccio (Quercus Ilex), che, insieme a tiglio, gelso, farnia e olivo, piantati negli anni precedenti, contribuiranno a creare un bel polmone verde per tutti.

v.b.