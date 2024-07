Nuove assunzioni ad Aero Alliance. Metà dei posti destinati alle donne

Un progetto di formazione per tecnici, con contratti a tempo indeterminato e metà dei posti riservati alle donne. Aprono le candidature per il percorso formativo di Aero Alliance di Avenza. Il progetto coinvolge Manpower, leader nella formazione del personale, Aero Alliance, joint venture tra General Electric e Baker Hughes per la fornitura di motori, ricambi e manutenzione in prodotti aeroderivati, Il progetto prevede l’inserimento in azienda di personale specializzato in montaggio di parti meccaniche e pulizia, riparazione e controllo di componenti meccaniche delle turbine. Il percorso, denominato Aero Alliance Talent Lab, con 10 nuovi ingressi nel 2024, prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, un periodo di formazione di 100 ore prima di entrare in azienda e crescita professionale fino a ulteriori 120 ore. Le candidature sono aperte a persone neodiplomate. Aero Alliance ha riservato la metà dei posti alle donne, per una parità di genere in un settore maschile. "Siamo molto orgogliosi di questa partnership - dichiara Francesco Clerissi, Regional manager di Manpower - con una delle aziende più innovative e in crescita di un settore ad alta specializzazione. Un progetto di valore per la formazione e l’inserimento lavorativo di figure tecniche puntando al 50 per cento di nuovi inserimenti di donne con buone opportunità di sviluppo della carriera. Siamo convinti che la formazione delle competenze sia uno dei migliori modi per favorire la crescita professionale di donne e uomini in tutti gli ambiti lavorativi".

Aero Alliance in Italia conta circa 300 addetti nelle due sedi toscane di Firenze e Carrara ed è una realtà in forte crescita. Il Gruppo è presente nel mondo con altre 3 sedi in Norvegia, Malesia e Stati Uniti. "La prima edizione dell’Aero Alliance Talent Lab nasce con l’obiettivo di creare nuove figure professionali – aggiunge Libero Nicodemi, amministratore delegato - per un settore di nicchia e un forte orientamento all’innovazione tecnologica. Il progetto Academy mira a formare risorse provenienti anche da altri settori, non per forza da quello metalmeccanico o industriale, formando nuove operatrici e nuovi operatori con competenze tecniche specifiche, partendo anche dalle basi del mondo della meccanica. Questo ci permetterà di modellare e valorizzare al meglio la nostra risorsa principale, ossia le persone che lavorano all’interno della realtà di Aero Alliance".