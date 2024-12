Nuova vita per il Santuario di Soliera . In comodato d’uso ai ’Templari’. Anche attività socialmente utili

Il Santuario Mariano presente presso l’ex Collegio dei Padri Francescani di Soliera Apuana, meglio conosciuto come la Chiesa della Madonna dei Colli, ha sempre rappresentato un luogo di fede particolarmente frequentato dalla gente delle vallate del Rosaro e dell’Aulella, nel Comune di Fivizzano. Tutti ricordano le celebrazioni religiose che vi si tenevano in concomitanza con le tradizionali festività annuali, soprattutto era molto sentita e partecipata la Santa Messa alla vigilia del Natale.

A seguito degli eventi tellurici del 2013, per motivi di sicurezza, tutta la struttura era stata progressivamente abbandonata ed anche per il Santuario era iniziato l’oblio, con una incuria della struttura sempre più marcata con l’avanzare del tempo. A riportare un raggio di luce su questo edificio religioso, la notizia che, l’uso e la custodia del Santuario di Soliera, sarà concesso con un contratto di comodato d’uso gratuito all’associazione religiosa Templari Oggi Aps di Roma, i quali ne avevano avanzato richiesta alla provincia di Massa-Carrara, proprietaria di tutto il complesso dell’ex Collegio. Lo prevede un decreto del presidente dell’Ente, Gianni Lorenzetti, adottato nei giorni scorsi. Il Santuario, verrà concesso all’Associazione per un periodo di 8 anni, fino al 31 dicembre 2032. Nel contratto è specificata la possibilità dell’Associazione di accedere ed utilizzare unicamente quanto concesso in comodato d’uso, con l’interdizione fisica dei locali e spazi che non garantiscono adeguati livelli di sicurezza. Nel documento, è specificato che resta concesso l’esercizio del culto religioso nella parte agibile della Chiesa alla Comunità parrocchiale e vicariale, inoltre si impegna a consentire all’Associazione ex Allievi dei Padri Francescani di Soliera l’utilizzo della Chiesa per 3 giornate annue. Le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico dell’associazione, mentre quelle di manutenzione straordinaria spettano alla Provincia.

La Templari si impegna ad utilizzare la chiesa concessa in comodato, d’intesa con l’Autorità religiosa provinciale, esclusivamente quale sede locale, per attività religiose e per svolgere le proprie attività statutarie e culturali. Inoltre, visto il Protocollo d’Intesa a livello Nazionale stipulato dalla associazione con il Ministero di Giustizia, la Templari Oggi Aps, potrà utilizzare gli spazi a disposizione per favorire la presa in carico di persone che hanno commesso reati di non rilevante allarme sociale, dopo la sottoscrizione di una convenzione con il Tribunale Ordinario di Massa, per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità non retribuito.

Roberto Oligeri