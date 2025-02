Nuova viabilità a Caprigliola. Sopralluogo tecnico alla rotonda

A un anno dall’apertura della rotatoria, presto potrebbe essere inaugurata la nuova viabilità. Anas non conferma, ma si parla di un collaudo a fine mese, a cui dovrebbe seguire l’imminente apertura della strada. Siamo alla Bettola di Caprigliola, Comune di Aulla, zona da anni interessata da lavori: prima per la ricostruzione del ponte, crollato nel 2020 e riaperto nell’aprile del 2022, poi per la rotatoria e infine per la nuova viabilità. Il tutto rientra nel piano commissariale per il ripristino della viabilità ad Albiano Magra, risultato di un lavoro di condivisione con il territorio svolto dal commissario straordinario assieme agli enti locali. La rotonda era un intervento molto atteso: inizialmente il ponte si inseriva sulla statale con un tradizionale incrocio a T, adesso invece c’è una nuova sistemazione della viabilità nel tratto di innesto alla strada statale 62 della Cisa, come prevede il progetto.

C’è però tanta attesa per la nuova viabilità, progetto che in passato aveva fatto molto discutere gli abitanti della piccola frazione del Bettola, che avevano organizzato manifestazioni, proteste, incontri, per far sentire la propria voce. In effetti le abitazioni presenti sono rimaste penalizzate dall’intervento: anche se sono stati sistemati pannelli fonoassorbenti per il rumore, la grande strada corre molto vicina alle case. Giovedì mattina gli operai erano sul cantiere per gli ultimi lavori, buona parte del progetto è stato completato, compreso un sottopasso pedonale che congiunge la vecchia stazione alle abitazioni. Purtroppo il bar della stazione è chiuso da tempo, coi locali in stato di abbandono, il ristorante nella zona sottostante invece resiste. Al momento districarsi tra strada vecchia e strada nuova non è semplice, per gli automobilisti e per i pedoni.

Gli abitanti raccontano che spesso le auto si trovano bloccate nella strada alternativa, quella di cantiere, piuttosto stretta e disagevole se passano i pullman, alcuni automobilisti sbadati sono stati visti imboccare la rotatoria contromano e c’è stato uno scontro frontale tra residenti, nella strada di accesso alla case, piuttosto piccola e con visibilità limitata. E pur vero che i lavori non sono ancora finiti e servirà aspettare per vedere e giudicare l’opera completa. C’è poi chi si lamenta del buio, la sera, e di problemi legati ai marciapiedi e alla fermata dell’autobus, che potrebbe essere pericolosa per i ragazzi di Caprigliola che vanno e tornano da scuola. "Se i genitori non vanno a prenderli in auto - racconta una residente - non hanno marciapiedi o strisce pedonali per attraversare e poi salire fino al paese. Visto che il cantiere è ancora aperto, noi tutti speriamo che si pensi anche a una viabilità pedonale, con fermate dell’autobus e pensiline illuminate e sicure".

Monica Leoncini