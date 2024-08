Nuova entrata per il centro. A San Ceccardo alberi e aiuole

La salita di San Ceccardo si rifà il look con nuovi alberi, aiuole e il rifacimento totale del manto stradale. In questi giorni la giunta ha approvato il progetto di fattibilità economica per la completa riqualificazione della salita di San Ceccardo. "Si tratta di un intervento molto atteso da tutti i carrarini con il quale riqualificheremo tutto il tratto di strada che conduce all’ingresso della città per chi viene dal mare - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni -. Questi interventi viaggiano in continuità sia con altri lavori conclusi, sia con altri in corso d’opera e altri ancora che sono ormai in procinto di partire. Mi riferisco in particolare al rifacimento di tutti i marciapiedi lungo viale XX Settembre a partire dall’incrocio con via Sillicani fino a via Roma. Già da mesi è ormai finita la parte principale di questo intervento e ora siamo pronti per completare quanto già fatto realizzando anche il tratto lato Massa che va dal ponte sul Carrione, alla Fabbrica, fino proprio all’imbocco della salita di San Ceccardo.

In queste settimane gli operai stanno lavorando su un altro ingresso al centro città, vale a dire alla piazza all’incrocio tra via Verdi e via San Francesco. Qui il progetto prevede il rifacimento della piazza con una nuova disposizione delle aiuole che consentirà non solo di riqualificare, ma anche di proteggere lo spazio interno e renderlo più sicuro e più fruibile alla cittadinanza". Si procederà mettendo in sicurezza i tratti stradali che nel corso degli anni le radici dei pini hanno reso dissestati e parallelamente, rimuovendo tutte le ceppaie e demolendo i marciapiedi attuali che saranno sostituiti da nuove aiuole delimitate verso la carreggiata da un cordolo di marmo bianco. Le aiuole saranno dotate di un impianto d’irrigazione a goccia e al loro interno saranno piantumate nuove alberature con l’inserimento, tra un albero e l’altro, di siepi o cespugli fioriti. Per quanto riguarda la pavimentazione dei marciapiedi questa sarà della stessa tipologia di quella attuale, mentre tutti i percorsi pedonali saranno dotati di apposite rampe di raccordo tra il piano carrabile e il piano pedonale in corrispondenza degli attraversamenti stradali e saranno dotati di segnaletica ad alta visibilità. Le tipologie di alberi e di essenze non sono state decise - conclude Giadagni -, sono in corso delle riflessioni anche sulla base del contributo che ci è stato presentato da Legambiente pochi mesi fa".