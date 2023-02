Nuova caduta in Largo Matteotti

Lo scalino di Largo Matteotti ha colpito ancora: stavolta è toccato a un’anziana inciampare e cadere rovinosamente a terra battendo la testa. A soccorrerla sono stati i volontari della Croce Rossa. La donna è stata trasportata al pronto soccorso in ambulanza per gli accertamenti del caso. E’ intervenuta anche la polizia municipale. Non è la prima volta che succede. Il gradino è stato realizzato durante i lavori di rifacimento della piazza, gradino che avrebbe lo scopo di delimitare la zona destinata ai motocicli. Nei giorni di mercato il pericolo aumenta in quanto la gente è distratta dai banchi. Da aggiungere che il gradino si nota poco. Il problema è stato segnalato da tempo al Comune ma sono passati mesi e il gradino è sempre e le persone continuano a cadere. Qualcuno suggerisce di installare una bella fioriera, che rompa il grigiore della pavimentazione eliminando anche la barriera.