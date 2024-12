Nuotata per la Pubblica assistenza. Raccolta per acquistare 6 ambulanze

Anche i nuotatori master contribuiranno alla campagna di raccolta fondi lanciata dalla Pubblica assistenza per l’acquisto di sei nuove ambulanze. E così per domani alle 10 è stata organizzata una nuotata benefica nella piscina comunale di Marina di Carrara. Per poter garantire i servizi del 118 la Pubblica assistenza ha acceso un leasing da 589mila euro per rinnovare il parco autoambulanze.

Il ricavato di questo evento intitolato "100x100 al fianco della pubblica assistenza’ è stato ideato e organizzato da Lorenzo Contipelli dell’associazione sportiva Desport nuoto e da Paris Perini del bagno Paris. I nuotatori che parteciperanno dovranno fare quattro vasche da cento metri senza nessun limite di tempo, e poi dare il cambio al successivo partecipante. "L’intera somma raccolta sarà donata alla Pubblica assistenza di Carrara come contributo acquisto nuove ambulanze", precisano Perini e Contipelli.

Sarà messa all’asta anche una splendida amaca artigianale, mentre il contributo partecipazione di ogni nuotatore sarà di euro 20 minimo. Alla nuotata benefica assisteranno rappresentanti della Pubblica assistenza con il suo presidente Giromella Fabrizio e il dirigente Fabio Barbieri.

Saranno presenti anche l’assessore allo Sport Lara Benfatto e tutti i nuotatori che frequentano l’impianto comunale. Gli organizzatori sperano che alla giornata di raccolta fondi si aggiungano anche tante altre persone senza limite di età con lo slogan di "solo chi dona è un campione, non serve battere nessun record. Si va piano ma tutti insieme arriveremo molto lontano".