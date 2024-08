Notte di... note solidali. Musica per sostenere l’Aldi

Le associazioni, assieme, per il Dopo di noi. Filattiera ha ospitato il secondo appuntamento dell’evento benefico ‘Note solidali’, promosso dalle associazioni del territorio per raccogliere fondi per il progetto del Dopo di noi, realizzato dal’Aldi, Associazione lunigianese disabili. L’Aldi, lo ricordiamo, è un’associazione di volontariato onlus, costituita alla fine del 2002 per volere di un gruppo di famiglie lunigianesi, nelle quali è presente un familiare disabile fisico o psichico. Ultimo progetto, molto ambizioso, è la costruzione di una casa del Dopo di noi, a Filetto di Villafranca, che sarà inaugurata a breve e ospiterà adulti disabili rimasti sue genitori.

Tante associazioni si sono mosse per offrire il proprio contributo, come quelle di Filattiera. "Grazie di cuore a tutti - dicono -, sabato scorso abbiamo vissuto una serata straordinaria, resa ancora più speciale dal vostro affetto e dalla vostra generosità. Grazie a tutti voi che avete partecipato e sostenuto il progetto Dopo di noi dell’associazione Aldi. Un ringraziamento particolare va ai volontari, agli artisti, ai commercianti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Insieme, abbiamo fatto un passo importante per garantire un futuro migliore a chi ne ha più bisogno. Ci rivediamo l’anno prossimo con Note solidali". I ragazzi di Aldi e le loro famiglie del resto ringraziano la Proloco Filattiera, che in collaborazione con l’amministrazione comunale, il gruppo Fratres Filattiera, l’associazione Giocatletica Filattierese che hanno scelto di destinare una donazione a favore del progetto.

"Il nostro grazie - dicono - va alla comunità di Filattiera e a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile l’evento". Non solo, ieri sera il Circolo Anspi di Filetto ha promosso una serata in amicizia tra parole e musica a favore dell’associazione. Sul palco sono saliti Gabriele Zanini e Francesco Galizia, che hanno fatto rivivere, con pianoforte e voce, le canzoni e i ricordi delle estati della nostra vita. Ricordiamo inoltre che tutta la comunità di Treschietto, coordinata da Adele, ha organizzato sempre a favore di Aldi, la quinta edizione di ‘Io corro per te’, una corsa, camminata veloce o lenta, che ha visto nell’inclusione la propria parola d’ordine. Con il contributo di così tante persone, davvero la casa del Dopo di noi sarà amata da tutti.

