Notte Bianca a Massa: la città si accende, cosa fare e dove andare

Massa, 7 luglio 2023 – E’ una ’Notte bianca’ a tempo di musica. Il centro cittadino, stasera venerdì 7 luglio, sarà animato come non mai tra suoni, giochi per bambini e spettacoli. Il tutto ovviamente con i negozi aperti anche in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi.

Ristoranti, pizzerie, gelaterie e bar sono pronti ad accogliere residenti e visitatori ai tavolini all’aperto, in un’atmosfera tutta bianca. Il titolo scelto per l’evento è ’A tempo di musica’.

Diverse, infatti, le postazioni musicali posizionate in altrettanti punti e piazze della città per un evento ’diffuso’ – voluto e organizzato dall’amministrazione comunale, che abbraccia tutto il centro e coinvolge i commercianti e i pubblici esercizi.

In piazza Aranci è prevista la proposta Sonikid in concerto con dj set; in piazza Palma lo spazio è dedicato all’animazione e allo spettacolo musicale per bambini; nelle piazze Mercurio, Duomo e Garibaldi sono in programma dj set che proporranno diversi progetti musicali e itineranti in tutte le vie del centro. In programma spettacoli e performance di artisti di strada, abili giocolieri e mangiafuoco.

Nell’atrio del Comune suona Magnolia Band, in piazza della Martana The Sofia’s band, in piazza Bertagnini dj set, in via del Mercato suona Leila band e in largo Matteotti andrà in scena ’Pompieropoli’.

Al Teatro dei Servi concerto di beneficenza di Stefano Barotti e Painter Loser Band per ’Un mondo di solidarietà’ dell’Anmic.

Protagonista della serata anche la biblioteca Giampaoli che resterà aperta al pubblico dalle ore 21 alle 23.30 con tutti i servizi attivi.

Per i più piccoli saranno organizzate delle letture ad alta voce nella sezione Ragazzi a partire dalle 21. Sempre in biblioteca verrà allestita la mostra ’Massa com’era’ dall’Archivio fotografico della biblioteca visitabile fino al 31 Luglio negli orari d’apertura della struttura.

Alla Rocca, inoltre, è previsto un nuovo appuntamento della rassegna del venerdì promossa dalla Pro loco Rocca Malaspina al parco XXV Aprile. Stasera, alle 21.15, Guido Bertuccelli, profondo conoscitore delle Apuane, farà rivivere con documenti e filmati la pratica della lizzatura, il metodo del passato che riguardava il trasporto dalle cave dei blocchi di marmo. Al termine della conferenza verrà offerto un piccolo buffet.