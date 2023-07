Un’estate di eventi gratuiti Danza, teatro e grande musica Gassman e Abbadream in piazza

di Irene Carlotta Cicora

Un ventaglio di circa 40 appuntamenti a ingresso libero, spalmati in oltre un mese di programmazione, con tre grandi eventi. Ieri mattina a palazzo civico è stata presentata l’edizione 2023 di “Palcoscenici stellati“, il cartellone estivo che animerà Massa da venerdi 14 luglio. Si spazierà fino alla fine di agosto tra musica, teatro, danza e circo contemporaneo. Il centro storico, il Castello Malaspina, i borghi, Villa Cuturi e la Marina ospiteranno un mare di eventi per tutti. "Abbiamo pensato a serate da offrire ai residenti come ai turisti – ha detto l’assessore alla cultura, Monica Bertoneri – Si animeranno sia il centro storico che Marina da Ronchi alla Partaccia e pure le zone montane. Importante la collaborazione con il Ccn di Marina per ampliare il calendario. E avremo “Estività“, novità della prima edizione: “Biblioteca fuori porta“ in collaborazione con la biblioteca civica. Dedicheremo più serate tra Ronchi, Marina e San Carlo durante le quali vari autori racconteranno i libri al pubblico. Lo slogan che accompagna la rassegna estiva è: Massa emozioni da vivere e territori da scoprire". Intanto domani sera alle 21.30 si inaugura la mostra fotografica “Massa com’era“ in Biblioteca civica.

"In apertura del calendario estivo abbiamo messo la Notte bianca, domani dalle 20, e il titolo scelto è “A tempo di musica“ – ha spiegato l’assessore al turismo e grandi eventi Giorgia Garau – Esibizioni in piazza Aranci, piazza Palma, piazza Teatro, piazza Mercurio, atrio del Comune, piazza Martana, piazza Puccini, piazza Bertagnini, via del Mercato e largo Matteotti, dove si svolgerà ’Pompieropoli’. Metteremo in mostra le band emergenti del nostro territorio. Mentre al teatro dei Servi si svolgerà il concerto di beneficenza di Stefano Barotti e Painter loser band “Un mondo di solidarietà“. Attività anche in Biblioteca civica". Per lo svolgimento degli eventi sarà posizionato in piazza Aranci, spalle a Palazzo Ducale, un palcoscenico "che resterà per tutta l’estate – ha spiegato il sindaco Persiani – In questo modo, per una questione logistica, il mercato sarà più ordinato e si svolgerà nella parte antistante il palco stesso".

In piazza Aranci i grandi eventi, il primo dei quali sarà martedì 18 luglio: il live del cantante Leo Gassman, "vincitore di Sanremo Giovani 2020 e fresco di partecipazione all’ultimo Festival della canzone italiana – ha detto la Garau – L’altro grande evento in programma è “Carmina BuranaBolero“, produzione Ensemble Symphony Orchestra, venerdì 21 luglio. Poi domenica 13 agosto arriverà Ron con l’Ensemble Symphony Orchestra per un concerto omaggio alla musica di Lucio Dalla. Chiuderemo con i 40 minuti di fuochi artificiali a Marina il 20 agosto". "Sarà uno show davvero pirotecnico – ha aggiunto Persiani – con un effetto scenografico ’incendieremo’ il Pontile". Soddisfatta di questa nuova collaborazione Patrizia Coletta direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo: "Proseguiamo dopo una stagione teatrale di grandissimo successo al Guglielmi che ha fatto registrare grandi numeri di pubblico e il ritorno della prosa in teatro. Il cartellone estivo è pensato per far ’dialogare’ le persone con i luoghi che abitano e vivono. Sia i turisti, che i residenti e soprattutto i bambini". "E’ importante porre l’accento sulla gratuità degli eventi – ha concluso Cinzia Bertilorenzi – e sulla necessità di prenotare quelli a numero chiuso, come la lettura dei tarocchi ispirata a Shakespeare al Castello Malaspina il 18 e 19 agosto e “Bagattelle“, spettacolo per 8 persone alla volta nel foyer del Guglielmi il 28 e 29 luglio". Tutto il programma è su: https:palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it.

"Una stagione all’altezza, che si migliora rispetto al passato e si rinnova – ha detto Persiani – Un cartellone che ha comportato un impegno economico: passerà una variazione di bilancio che supporterà anche questi eventi. Ci sarà infine il Premio Mercurio, due giorni anziché tre, a fine agosto: “Aspettando il Mercurio“ e poi la serata di gala sempre in piazza Aranci".