"Nostra lista fuori ma vicini a idee di Guidi"

"L’intenzione era quella di presentare la lista “Per Massa con Paragone“ a sostegno di Marco Guidi ma per motivi burocratici, che finiscono per limitare determinati schieramenti partitici, oggi possiamo soltanto fare testimonianza della nostra volontà di supportare il candidato Guidi nel suo percorso", così Paolo Zorzato di Italexit ieri mattina a Villa Cuturi a Marina di Massa per fare il punto sulla lista rimasta esclusa il giorno delle presentazioni. "Marco ci troverà a suo fianco a prescindere dal fatto che il nostro simbolo sia o meno sopra la scheda elettorale – ha aggiunto l’ex senatore Gianluigi Paragone – Sono disponibile a tornare a Massa, grande lavoro è stato portato avanti dalla squadra di Italexit, fare breccia nel silenzio ovattato creato dai partiti è impresa ardua per le realtà più piccole".

Al centro sono stati posti tanti temi trasversali, agroalimentare in primis ma non solo. C’è la tutela del mare con il litorale e del made in Italy, le tematiche di sanità e vaccini ma anche la tutela del mare. "Se continiamo ad ascoltare e a stare in mezzo alla gente, le persone il 14 e 15 maggio ci daranno il loro voto e sceglieranno il nostro progetto. Per quanto riguarda la lista, c’è una parte burocratica complessa: probabilmente erano mancanti alcune firme all’ultima fase non ritenute idonee. Valuteremo se fare ricorso e in che modo, una volta che sarà stato possibile visionare il verbale", ha commentato Guidi. "Abbiamo scelto di dare il nostro appoggio insieme a Paolo Zorzato prendendo parte alla stesura del programma elettorale. Ci sono stati ostacoli da affrontare, quelli della burocrazia soprattutto – ha aggiunto Ivan Della Valle, responsabile Italexit per la Toscana – Ma noi siamo un gruppo che è aperto al confronto e i programmi che portiamo avanti sono per i cittadini".