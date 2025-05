Non solo scuola ’Erasmus+’ per il Barsanti

Si chiama ’Job Skills: a must for the young’ la tappa del progetto Erasmus+ che ha visto un gruppo di ragazzi dell’Istituto Barsanti di Massa di scena presso la scuola professionale secondaria Institut Ramon Coll i Rodés a Lloret de Mar in Spagna. La trasferta sulla Costa Brava della Catalogna è stata organizzata dai professori Alberto Rappelli (referente del progetto) e Martina Crudeli. Hanno partecipato alla mobilità 16 studenti delle classi quinte dell’istituto: Luca Aloi, Mattia Bonni, Samuel Bellè, Andrea Rizzo, Cristian Baldoni, Daniele Muse, Kevin Volpi, Cristian Margarita, Edoardo Giorgini, Matteo Traggiai, Alessio Pieri, Cedrik Vignali, Luca Barducci, Mattia Zavaglia, Francesco Lezza e Tommaso Orrico.

Durante le giornate trascorse presso la scuola spagnola gli studenti del Barsanti hanno avuto l’opportunità di visitare gli spazi dell’istituto ospitante: aule, laboratori multimediali, reception, cucina, sala ristorante, palestra e zone ricreative. I ragazzi apuani quindi hanno presentato, attraverso file multimediali, il proprio territorio, il proprio istituto, le ricerche e gli approfondimenti compiuti in merito alle competenze lavorative. Gli allievi del Barsanti e i loro ’peer’ spagnoli, pur nelle differenze dei rispettivi corsi professionali (meccanico-elettrico per l’istituto Barsanti, turistico-alberghiero per l’istituto Ramon Coll i Rodés) hanno poi discusso e scambiato pareri e opinioni in relazione alle ’soft skills’ (la comunicazione, la collaborazione, il problem solving, l’empatia, la resilienza, la creatività) e alle competenze tecniche (impiego di utensili, conoscenza/funzionamento di dispositivi o macchinari, costruzione, fabbricazione, lavoro manuale, riparazione di oggetti) alle competenze informatiche e alle competenze linguistiche. I numerosi e piacevoli momenti di scambio culturale e professionale hanno avuto il culmine nel delizioso pranzo preparato e servito dagli studenti spagnoli nel ’ristorante didattico’ dell’istituto. Nelle giornate libere i ragazzi massesi hanno colto l’occasione per scoprire le bellezze di Barcellona e della Costa Brava (Blanes, Tossa de Mar e Girona).

"Sono state giornate favolose dal punto di vista culturale, professionale e personale. Già lo scorso anno avevamo avuto la possibilità di prendervi parte. Siamo super felici di avere nuovamente aderito a questa stupenda avventura", hanno commentato Francesco Lezza, Alessio Pieri ed Edoardo Giorgini. Altrettanto entusiastici i commenti di Mattia Zavaglia e Luca Barducci: "Abbiamo visitato luoghi stupendi e conosciuto persone simpaticissime". Tutti i ragazzi sono concordi: "Il progetto Erasmus+ ci ha permesso di sviluppare e condividere conoscenze, competenze, tradizioni, idee, modi di vita, e vivere esperienze veramente uniche".

Gli studenti e i docenti partecipanti ringraziano la dirigente scolastica, Addolorata Langella, e l’Agenzia nazionale Erasmus Plus per il costante impegno e supporto dimostrati, che hanno reso possibile lo svolgimento di un’iniziativa splendida, altamente qualificante e coinvolgente sotto ogni punto di vista.