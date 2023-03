"No progetti a rischio: è proprio senza argomenti..."

"I progetti del Pnrr sono al sicuro. Il tentativo di Persiani è disperato. Perché non spiega invece le motivazioni che hanno portato a rimandare l’approviazione del bilancio?". Non tarda ad arrivare la replica dell’ex assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi, oggi principale avversario dell’ex sindaco Persiani. "Ha provato a mettere le mani avanti sul Pnrr, non sapendo che le scadenze vere sono a settembre e ottobre. Gli uffici stanno lavorando senza sosta. Se non conosce i progetti non so cosa dire. C’è una scadenza più vicina, ma è a maggio, l’asilo nido. Gli uffici porteranno a termine il progetto senza problemi". All’attacco fatto sulla sua nomina da assessore Guidi risponde: "Mi ha indicato il partito. Dico a Persiani che c’ero prima di lui, ci sono e ci sarò anche dopo. Le coalizioni vanno oltre i singoli nomi". E sull’audio fatto ascoltare in consiglio dal sindaco: "Gesto disperato far ascoltare un audio di un consiglio comunale di un deputato della Repubblica".