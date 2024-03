No alle guerre. Incontro con Moni Ovadia

Ucraina e Palestina, ma non solo. Sono più di 30 le guerre in corso nel mondo, oltre 23 le situazioni di crisi, più di 12 missioni Onu, la spesa per gli armamenti cresce mentre ci sono popolazioni che non riescono a soddisfare i loro più elementari bisogni. Un incontro per parlare e approfondire, oggi dalle 21 al Teatro Dei Fratelli Cristiani in Via Eugenio Chiesa 64 a Massa. Sarà coordinato da Giancarlo Albori e parteciperanno Ali Rashid, già primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia; l’attore, regista e attivista per i diritti umani Moni Ovadia, Vincenzo Calò della segreteria Nazionale Anpi, e interverrà anche il vescovo Fra Mario Vaccari. Dialogheranno con Angelica Gatti, Giuditta Sborgi e Maria Rosa Tornaboni. Porteranno un loro contributo i musicisti dell’Anpi Scala di Milano e Marco Rovelli. L’ngresso è libero.