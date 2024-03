"No alla svendita di case popolari. Servono alloggi per centinaia"

Il sindacato Usb Asia dice no alla vendita delle case popolari, come da piano approvato dal Lode e dalla Regione Toscana. "Erp si sta preparando a un vero e proprio piano di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Oltre 500 immobili ERP verranno venduti in provincia – incalza –. Si fa cassa oggi, barattando soldi per diritti di domani. A Massa Carrara mancano alloggi, centinaia di persone sono in fila nelle graduatorie delle case popolari e dell’emergenza abitativa e l’ente pubblico in accordo con le amministrazioni comunali che fa? Invece di ampliare il numero di case popolari disponibili le vende. Non possiamo accettare questa manovra sciagurata e non lungimirante. Ci promettono che con gli incassi relativi alla compravendita degli immobili Erp costruiranno nuovi appartamenti, ma la storia la conosciamo già, sappiamo già come andrà a finire, a fronte di 500 immobili svenduti ce ne ritroveremo la metà della metà o poco più fra decine di anni".

Una dura opposizione alla manovra perché secondo Usb Asia rappresenta una "progressiva dismissione del patrimonio pubblico. Se mancano fondi per l’edilizia popolare che sia la Regione o il Governo ad investire sul tema della casa, invece che sperare soldi pubblici nelle guerre, negli ecomostri o in futili manovre. Non possiamo accettare che mentre l’emergenza abitativa cresce chi amministra svenda quello che è di tutti e tutte noi".

Proprio in questi giorni sta andando avanti il bando di Massa, ad esempio, per l’aggiornamento della graduatoria delle case popolari, in cui il sindacato Usb Asia è impegnato ad aiutare nella presentazione delle richieste tramite apposita convenzione con il Comune: "Cosa dovremmo raccontare a queste persone che vengono ai nostri sportelli a fare domanda? Che la domanda che stanno compilando è inutile? che le case popolari che dovrebbero spettargli in futuro stanno venendo vendute? Se ERP e gli enti comunali faranno passare questa manovra – conclude – porteremo tutte queste famiglie nei loro uffici con le tende per chiedere le loro dimissioni".