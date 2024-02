"No alla falce e martello per Studi aperti"

Per Fratelli d’Italia è "inaccettabile la falce e il martello sul manifesto di Carrara Studi Aperti". Questo il parere del capogruppo consigliare Massimiliano Manuel riguardo il logo della manifestazione creato dall’Associazione Oltre in collaborazione con Xenia Guscina. "La nuova programmazione di Carrara Studi Aperti è gia stata pubblicizzata – spiega Manuel - sulla pagina Facebook di Carrara città creativa Unesco e in quei giorni campeggerà il manifesto con due figure femminili che si fanno portatrici degli strumenti di lavoro: un martello da mosaico e una raspa per il gesso che evocano la versione disegnata da Renato Guttuso nel 1953 come storico simbolo del Partito Comunista".

Il consigliere di Fratelli d’Italia chiede dunque delucidazioni sull’idea di cultura del futuro nei programmi del Comune. "Si vuole celebrare un’ideologia che ha fatto milioni di morti come il comunismo – prosegue –, ma nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui condanna tutti i regimi totalitari equiparando nazismo e comunismo e non legittima a celebrare, peraltro con soldi pubblici, questi sistemi autoritari. Xenia Guscina, ideatrice del manifesto nostalgico, di cui non conosciamo i costi, aveva criticato la città nella passata edizione di Studi Aperti e ora è stata premiata. Prima di lasciarsi andare ad esternazioni agiografiche e farsi fotografare sorridenti sotto la falce e il martello, cara compagna Gea Dazzi – ironizza Manuel - la storia occorrerebbe conoscerla e non fermarsi a slogan di partito. Gran brutta figura a livello internazionale per una manifestazione che incarna la nostra cifra identitaria di City Unesco, che non può essere rappresentata da un manifesto con falce e martello. Fratelli D’Italia chiede di annullare il manifesto proposto e predisporne uno conforme all’evento".