"No a spogliatoi promiscui fra bimbi e adulti"

Il consigliere comunale del gruppo civico Massimiliano Bernardi (nella foto) si fa portavoce delle preoccupazioni di alcune mamme che frequentano la piscina comunale di Marina di Carrara. In sostanza le mamme lamentano che gli spogliatoi siano unici, e che i bambini si debbano spogliare e rivestire negli spazi degli adulti. "A tal proposito si ricorda che il 10 gennaio 2022 sono state pubblicate dal Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri – scrive Bernardi –, le linee guida aggiornate che assicurano l’esercizio delle attività in piscina. È comunque bene raccomandare al genitore accompagnatore – specifica Bernardi –, di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igieniche sanitarie e comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.

Inammissibile quindi che dopo la chiusura di due spogliatoi non ritenuti idonei dal punto di vista igienico sanitario da Asl, l’assessore Lara Benfatto e il direttore della piscina Lorenzo Contipelli, permettano che i minori maschi utilizzino lo stesso spogliatoio degli uomini. Niente di male se nello spogliatoio ci fosse una separazione – prosegue Bernardi –, ma non è così. In questi locali le mamme non possono entrare perché gli spogliatoi sono frequentati da uomini adulti, e quindi i bambini vengono lasciati soli. Anche se non è mai successo niente di grave precisano le mamme – conclude il consigliere di opposizione –, non è bene che ci sia una promiscuità di questo tipo, ed è capitato che qualcuno per esempio abbia dovuto subire qualche scherzo pesante e poco piacevole".