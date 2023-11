"Nessun contatto fisico con l’arbitro in campo"

"Il Direttore di gara, senza sincerarsi delle condizioni del giocatore espelleva il nostro dirigente il quale, sbagliando, continuava a discutere con l’arbitro, con cui si è ben guardato dall’avere un contatto fisico e soprattutto nessuna volontà da parte del dirigente di colpirlo".

Lo afferma la società Ricortola Asd dopo i fatti avvenuti nella partita contro il San Vitale Candia, dei giovanissimi under 14, di sabato scorso. "L’arbitro, in merito a diversi falli di gioco, prendeva decisioni che non concordavano con i dirigenti di ambedue le squadre e con il pubblico presente - prosegue la società -. Queste decisioni, rispettate dai giocatori e dirigenti, pero portavano ad un gioco più duro dove gli scontri fra giocatori si facevano sempre più forti, fino agli ultimi cinque minuti della gara, dove in un’azione di gioco un giocatore del San Vitale Candia, in maniera totalmente involontaria colpiva al fianco il portiere del Ricortola ,il quale rimaneva a terra dolorante. Nell’immediatezza, il dirigente accompagnatore notava che il ragazzo manifestava sintomi da deficienza respiratoria e, malgrado i restanti dirigenti delle due squadre e il pubblico invitavano il direttore di gara a interrompere il gioco per permettere di soccorrere il giocatore a terra, lo stesso faceva si che il gioco continuasse. Questa decisione non condivisa dal dirigente del Ricortola, nonché genitore del portiere, non ha permesso l’entrata in campo dello stesso per soccorrere il portiere. Quest’ultimo a causa del forte persistere del dolore è stato portato al pronto soccorso cittadino dove gli è stato refertato un trauma all’emicostato destro. Il direttore di gara a quel punto ha sospeso la gara e si è portato all’interno dello spogliatoio. Fuori gli animi a seguito della sospensione della partita a neanche 3 minuti dalla fine della gara non erano dei migliori, ma il tempertstivo intervento dei dirigenti della società San Vitale Candia e di alcuni dirigenti del Ricortola riportavano la calma tranquillizzando tutti, direttore di gara compreso".