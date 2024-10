Nel mondo di ’Via Dantis’. Un libro per conservare la Casa museo del Vate

Una nuova edizione per il libro della ‘Via Dantis’, l’originale soluzione di lectura proposta fin dal 2005 dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi, guidato da Mirco Manuguerra. Strutturata sulla falsariga della Via Crucis, si tratta di un’interpretazione generale della Divina Commedia risolta in nove stazioni per otto canti fondamentali. Il libro, che è anche una sceneggiatura teatrale, è stato presentato come una novità nella forma e nei contenuti. La lectio, firmata dal dantista spezzino Mirco Manuguerra, fondatore e presidente del Clsd, risolve l’intero percorso del capolavoro dantesco proponendo una poetica che corre parallela all’impianto dottrinale teologico. Il format, lo ricordiamo, è divenuto un percorso artistico su strada che caratterizza il centro storico di Mulazzo, una delle grandi capitali dantesche, sede del Museo ‘Casa di Dante in Lunigiana’.

L’opera è stata realizzata dal comune di Mulazzo nel 2021 con il patrocinio ministeriale di ‘Dante ‘700’ su progetto del Centro. Non solo, nel 2021 e sempre con il patrocinio ministeriale di ‘Dante ‘700’ la Via Dantis, dopo decine di rappresentazioni su palcoscenico in Lunigiana, a Ravenna, Firenze Lucca e Ivrea, è divenuta un’opera teatrale in multimedialità grazie alla regia di Simone Del Greco e alla collaborazione della Compagnia degli Evasi. La rappresentazione è andata in scena a Lucca, a Castelnuovo Magra e al Teatro Impavidi di Sarzana ed è in attesa di essere accolta stabilmente in Lunigiana da almeno uno dei comuni di interesse dantesco. "Il libro – commenta Manuguerra – rappresenta l’intera narrazione dell’opera teatrale, con i versi scelti affidati alle voci recitanti e il commento, completo e aggiornato. Nella Via Dantis si attribuiscono ruoli allegorici inediti e ben definiti a personaggi come Caronte, Francesca da Rimini, Ulisse, l’Angelo Nocchiero e le tre Sante Donne, cioè Santa Lucia, Beatrice e Maria Vergine, che sono le vere colonne del poema. Il messaggio generale che ne esce è un altissimo inno alla fratellanza e alla pace universale. Alla Spezia il volumetto è disponibile nelle librerie Ricci e Contrappunto, ma è ordinabile anche on-line sul portale youcanprint.it.

L’intero ricavato della vendita è finalizzato al mantenimento del museo ‘Casa di Dante in Lunigiana’ di Mulazzo, anch’esso una delle tante creazioni del Clsd".

Monica Leoncini