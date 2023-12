Negata una sala della biblioteca a Sinistra Italiana per un libro

Sinistra Italiana all’attacco della giunta Persiani e in particolare dell’assessora alla cultura Monica Bertoneri (nella foto). Al centro della questione il fatto di aver negato l’uso di una sala della biblioteca civica Giampaoli alla presentazione di un libro da parte di Sinistra Italiana. "L’assessora alla cultura Monica Bertoneri, leghista della lista Persiani – afferma l’esponente di Sinistra Italiana, Cesare Valesi – ha negato l’uso della sala nella biblioteca civica per la presentazione di un libro. Le motivazioni sono di una destra-destra salviniana". ’Sempre parlare di partigiani non va bene’, avrebbe detto l’assessora. "A parte il fatto che non dovrebbe essere un problema parlare di partigiani – dice Valesi – il libro poi non nomina in nessun modo i partigiani. Ricorda solamente il periodo nazista. La destra non ha mai avuto un buon rapporto con la cultura, dal triste periodo fascista a oggi. L’assessora avrebbe dovuto leggere il libro prima di sparare motivazioni fuori luogo e ingiuste. Forse la copertina rossa ha fatto infuriare la nostra ammistratora come il toro nella arena. Tira una brutta aria in città e nel Paese".