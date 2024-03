Nausicaa aumenta i cassonetti

In occasione del ponte pasquale Nausicaa per evitare scene di degrado ha posizionato alcune isole ecologiche di cortesia dove i cittadini potranno conferire il materiale in eccesso, dovuto proprio al maggior consumo tipico della Pasqua. Un servizio per garantire ai cittadini di smaltire l’organico, ma anche per evitare che le isole ecologiche cittadine vengano prese d’assalto dagli incivili e creino disagio al resto della cittadinanza. Per questo la multiservizi del comune ricorda che nella giornata di lunedì 1 aprile i cittadini potranno conferire agevolmente i propri rifiuti organici nelle isole ecologiche (batterie di cassonetti) che saranno posizionate allo Stadio, in prossimità del campo di calcio di via Covetta ad Avenza e a Marina di Carrara vicino agli uffici anagrafe del Comune, in via Genova. "Le isole di cortesia rappresentano un servizio che Nausicaa offre alla cittadinanza per favorire il corretto conferimento dei rifiuti organici prodotti nel ponte pasquale – spiega il presidente della multiservizi, Antonio Valenti – Ricordiamo anche che sarà presente un nostro incaricato che girerà per le postazioni, al fine di agevolare il servizio di conferimento e rispondere ad eventuali quesiti dei cittadini". Insomma un servizio in più per contrastare l’abbandono dei rifiuti.