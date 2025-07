Natura e spiritualità. La Sky room apre all’arte con mostre e degustazioni

Arte, natura e spiritualità contemporanea faranno da leitmotiv a ’Sacralità selvaggia’, evento organizzato da Sky Room a Carrara. In una due giorni, il 25 e 26 luglio si articolerà all’interno della Sky Room nell’ex convento medievale del XIII secolo un percorso espositivo unico nel suo genere e da una impronta intima, come tiene a definire Gabriella Giusti alla direzione artistica. L’iniziativa vede la partecipazione del collettivo Zero Fantasia. La location situata proprio davanti all’ex San Giacomo, guarda a un’idea di crescente impatto turistico in città, nata dalla passione di Giusti, insegnante d’arte, e Tahiri Youssef che proviene dal mondo dei locali in Versilia.

Non solo street art con artisti del calibro di Ec Island e Luca Marchini, ma anche uno scultore e un paio di designer per citare alcuni. Saranno esposte trenta installazioni site-specific di tredici artisti nazionali e internazionali, con un ventaglio di materiali prevalentemente di recupero: dal marmo al legno, fino a scarti di stoffa. Opere inedite e create ad hoc per il progetto curatoriale che viene commentato così dalla direttrice artistica: "Un viaggio attraverso materia, luce, simbolo e paesaggio che invita a rallentare, osservare e sentire".

In turni scaglionati, ogni ora dalle 18 alle 23, piccoli gruppi non superiori a quindici potranno vivere l’esperienza visiva e sensoriale in un percorso espositivo diffuso tra ambienti immersivi e giardini panoramici. Il tutto a un costo di 25 euro. Spazio anche alle degustazioni che coinvolgeranno quattro realtà agricole del territorio con proposte di prodotti artigianali creati nel giardino della Sky Room. Si tratta di prodotti biologici: confetture, limoncino, acque aromatiche, frutta fresca, in particolare fragole, pagnotte arabe, in abbinamento a calici di vino Lunae e quant’altro. Anche un aspetto sociale caratterizza l’evento, parte del ricavato dell’evento sarà devoluta in beneficenza a Lega Massa protezione cani e al Telefono Azzurro. Le due associazioni hanno patrocinato l’iniziativa insieme a Rotary club Carrara e Massa e Rotary Club Forte dei Marmi. Il progetto si chiude in autunno, con un’altra esposizione confermando la curatela e direzione di Gabriella Giusti e a seguire un’asta d’arte solidale aperta al pubblico che potrà partecipare con offerte su base volontaria.