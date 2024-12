Il Natale arriva in Pediatria. Spettacolo di giocoleria e incontri con i supereroi

Massa, 8 dicembre 2024 – Il reparto pediatrico del Noa si veste a festa con una serie di eventi natalizi dedicati ai bambini ricoverati in ospedale e alle loro famiglie. L’iniziativa parte del progetto didattico ’Una mascotte per il reparto pediatrico dell’ospedale Apuane’, finalizzato a portare incanto, meraviglia e momenti di spensieratezza tra i piccoli pazienti.

Gli eventi coinvolgeranno attivamente gli studenti dell’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2 e i piccoli pazienti della sezione Scuola ospedaliera, insieme a ospiti speciali, per regalare sorrisi e momenti indimenticabili. Il programma prevede sabato 14 dicembre, alle 10.30, un incontro con i cosplayers della Spider Society, per immergersi in un mondo di fantasia e supereroi. Venerdì 20 dicembre, sempre alle 10.30, sarà la volta di uno spettacolo di giocoleria con Massimo ’Pugno di Fuoco’, che stupirà grandi e piccini con la sua abilità. Infine lunedì 23 dicembre, alle 16, arriverà in corsia il gelato artigianale della gelateria ’Giovannini’, per un dolce momento di festa.

Questi eventi fanno parte di un percorso più ampio che, grazie a nuove sinergie tra la struttura di Pediatria del Noa diretta dal dottor Graziano Memmini e l’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2, diretto dalla professoressa Ines Mussi, culminerà con la creazione di una mascotte rappresentativa del reparto pediatrico. Gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell’Ic Staffetti Massa 2 sono stati coinvolti in attività artistiche e narrative, stimolando creatività e inclusione. Così, grazie al contributo di insegnanti, studenti, volontari e sponsor locali, il Natale nella Scuola ospedaliera del Noa diventa un’occasione per creare un clima di positività e condivisione. Gli eventi non solo regaleranno gioia ai piccoli pazienti, ma rafforzano anche il senso di comunità tra scuola e ospedale.

E per l’anno nuovo l’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2 sta già programmando altre simpatiche sorprese. Intanto coglie l’occasione per augurare a tutti serenità e gioia, con un abbraccio caloroso di conforto a chi ha più bisogno e con la speranza di un futuro migliore.