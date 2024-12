Natale d'arte nel centro storico: installazioni e laboratori creativi per bambini

In centro città l’arte crea la magia del Natale grazie alla creatività dei suoi interpreti. Installazioni, arredi, decorazioni e una speciale casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno liberare la loro fantasia realizzando oggetti a tema natalizio.

Un villaggio di Babbo Natale diffuso, che attraverso l’arte ha rigenerato il centro storico, in particolare riqualificando dei fondi sfitti. Di ieri l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale in un fondo di piazza Alberica, proprio dietro la monumentale fontana della Beatrice. Sullo sfondo le note celtiche di un gruppo di musicisti di strada. A tagliare il nastro, tra Babbo Natale e tantissimi bambini, c’erano la sindaca Serena Arrighi, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e la focal point Unesco, Maura Crudeli.

Tanti i bambini felici di esserci che dopo aver varcato la soglia della casa di Babbo Natale hanno sgranato gli occhi davanti a luci e arredi.

L’idea di creare un percorso natalizio nel centro storico è dell’amministrazione comunale con la regia dell’associazione Aps Oltre, nota per aver ideato una manifestazione di successo come ‘Carrara studi aperti’. ‘Oltre’ per realizzare tutto ciò ha chiamato a raccolta alcuni degli artisti più attivi del territorio, che grazie alla loro creatività e manualità, hanno reso il centro città una sorta di museo a cielo aperto, ma a tema natalizio.

Un ‘Natale di strade creative’: in via Rossi c’è l’opera ‘L’incontro’ di Alem Teklu, in via Santa Maria Rudolf teste di renne colorate realizzate dagli scultori del collettivo ‘Officina Ponte di Ferro’, in via Ghibellina protagoniste sono le installazioni Komorebi di Flavia Bucci, in via Nuova Sara Grandi propone ‘Radicante’, mentre in via Finelli la firma di ‘Spirto’ è quella di Riccardo Milanetto.

In piazza Alberica i bambini, ogni sabato e domenica, potranno consegnare le loro letterine agli elfi e fare foto ricordo all’interno della dimora di Babbo Natale.

"Questo progetto è nato dall’idea di utilizzare il circuito della nostra creatività e dunque abbiamo raccolto le disponibilità partendo dall’Aps Oltre – ha detto l’assessore Dazzi –, che ha dato la disponibilità di sei artisti che si sono impegnati ad allestire la casa di Babbo Natale e le cinque vie delle strade creative di Natale. Si sono espressi su tematiche natalizie ma con qualcosa di originale, che esprima la loro creatività".

E già oggi dalle 15 alle 19 spazio ai ‘Laboratori Creativi’ gratuiti rivolti ai bambini dai 5 anni e agli adulti. Sarà possibile immergersi nel mondo dell’artigianato seguiti da esperti maestri e realizzare addobbi natalizi perfetti per l’albero di Natale fatti all’uncinetto.

I laboratori propongono anche attività per realizzare sculture di cartone o cartapesta, ma anche portacandele in gesso, e per gli amanti dei colori fare ritratti dal vivo, creare con carta e colla una scultura indossabile, giocare con i legnetti della falegnameria creativa o partecipare a una caccia al tesoro.

Il laboratorio di cartapesta si svolgerà in piazza delle Erbe, quello di filo nella Casa di Babbo Natale in piazza Alberica, quello di scultura creativa in via Santa Maria 9. I laboratori saranno poi riproposti il 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio: per informazioni e prenotazioni [email protected].

Alessandra Poggi