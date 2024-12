Natale da sold out. Ristoratori felici nel bilancio delle feste

Un Natale d’oro per il mondo della ristorazione. Locali da tutto esaurito, molti turisti stranieri, pranzi in riva al mare ed è già quasi tutto sold out per il Capodanno. "Le feste sono andate molto bene e quest’anno se avessimo aperto anche la sera del 24 avremmo riempito il locale – commenta Nicola Del Nero del Ristorante Le Palme di Marina –, anche se il pre Natale è stato un po’ sottotono rispetto allo scorso anno. Le famiglie e le persone in generale preferiscono andare al ristorante nei giorni di festa e quindi hanno concentrato le uscite in quei giorni. Io sono contento di come sono andate le feste perché il locale ha nuovi cuochi e un nuovo staff. Sono venuti anche clienti da Parma, molti che frequentano il bagno poi vengono da noi anche fuori stagione. Per Capodanno ci sono ancora dei posti, ma di solito le prenotazioni arrivano all’ultimo momento. Cenone di Capodanno con piano bar e poi il primo aperti a pranzo con i classici capelletti in brodo".

Bene anche per Giacomo Timbro del Bon Pro di via Rinchiosa. "Le feste sono andate molto bene per la ristorazione, Marina è sempre un bel polmone – dice Timbro –. Noi siamo molto contenti e siamo già sold out per Capodanno da settimane.La nostra sarà una cena di fine anno con tanta musica. Il fine settimana va molto perché facciamo il karaoke, ma anche perché Bon Pro punta alla qualità". Ottime le feste anche per il ristorante Roma di Francesco Romano in piazza De André, che da qualche anno per evitare che qualche cliente non si aggiudichi un tavolo per il cenone di San Silvestro, sta puntando tutto sull’asporto. "È andata molto bene e abbiamo lavorato con clienti che arrivavano da fuori città – commenta Romano –. La domenica a dicembre abbiamo avuto sempre il pienone perché arrivano tanti turisti ma anche persone da fuori che vengono a salutare i parenti. Per accontentare tutti abbiamo fatto anche i doppi turni, non ci possiamo lamentare. Per Capodanno? Da circa tre anni facciamo solo asporto – conclude il ristoratore – in estate con la parte fuori abbiamo una cinquantina di posti ma in inverno solo i venticinque interni e non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Abbiamo già molte prenotazioni per l’asporto del cenone, lo scorso anno ne abbiamo fatti 200". Soddisfatto anche Renato Vallone del ristorante ‘La grande bellezza’, un faro acceso sul litorale. "Direi molto bene, la nostra è una clientela consolidata e per Capodanno abbiamo già prenotazioni da settimane. Anche per il cenone il menù sarà alla carta. Da quello che vedo è ripartito il mercato della ristorazione e credo grazie alle aziende che hanno investito sul territorio, che hanno portato nuovi posti di lavoro e di conseguenza un giro di denaro maggiore. Investire sul territorio è fondamentale".

Entusiasta anche Fiorenza Puccetti del ristorante del bagno Nettuno di Marina. " Abbiamo lavorato molto bene e sempre con il sold out perché ci sono stati tanti pranzi e cene aziendali – commenta Puccetti –, dicembre è stato un bel mese, molto soddisfacente. Una mano l’hanno data anche queste belle giornate di sole, che hanno offerto l’opportunità di pranzare all’aperto, a bordo piscina. Tante anche le persone in spiaggia che hanno voluto godersi il bel tempo. Da oggi chiuderemo per lavori di miglioria interni al locale, ma dal primo febbraio saremo di nuovo operativi".