Natale da Marina al centro città . Musica, cori, elfi e mercatini

Un Natale con luci, musica, arte, giochi e laboratori. Da domani fino all’Epifania è ricco il calendario di eventi in vista del Natale. Gli eventi sono organizzati dal Comune in collaborazione con l’associazione Aps Oltre, con artisti, pro loco ed enti. Il cartellone è stato presentato in Comune dalle assessore Lara Benfatto e Gea Dazzi, dalla dirigente cultura Cinzia Compalati ed Elisa Marrone per Aps Oltre. Si comincia sabato con l’accensione delle luci in centro storico, ma gia domani a Marina ci sarà in piazza Menconi l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio. Sabato 30 assieme ai banchi della fiera di Sant’Andrea saranno accese le luminarie. Già il mattino dalle 9 si terrà il mercato biologico e tipico in piazza delle Erbe in collaborazione con il gruppo di Acquisto solidale e Crisoperla. Alle 16 sul Palco della Musica in piazza Gramsci il concerto degli allievi della Scuola di Musica, mentre alle 17.30 in piazza Duomo verrà acceso l’albero Regolo, ‘vestito’ quest’anno dall’artista Vincenzo Marsiglia e a cura di Cinzia Compalati. Alle 18 in piazza Alberica le evoluzioni acrobatiche di performer vestiti da elfi che si caleranno dal tetto di un palazzo, alla cui base i bambini potranno lasciare letterine per Babbo Natale.

Domenica primo dicembre il coro ‘The old tower choir’ si esibirà alle 16.30 sul palco della Musica. Alla stessa ora al Mudac i laboratori didattici ‘Xmas for Kids’. Il weekend dell’Immacolata si aprirà sabato 7 dicembre alle 15.30 con il taglio del nastro della Casa di Babbo Natale in piazza Alberica, con la presentazione del progetto ‘Strade creative’ e l’installazione di addobbi artistici nel centro storico di cinque artisti. Sempre il 7 dicembre, alle 15.30, a Marina in via Rinchiosa, via Ingolstadt, via Genova e via Venezia, parata musicale e laboratorio per scrivere la letterina a Babbo Natale. Domenica 8 dicembre alle 15 in piazza delle Erbe primo appuntamento con il mercatino dell’artigianato. In alcuni fondi del centro storico spazio invece ai laboratori creativi rivolti ai bambini dai 5 anni e agli adulti, che saranno riproposti anche in altre date. A Marina alle 15.30 in via Rinchiosa, via Ingolstadt, via Genova e via Venezia, si entrerà nel mondo delle fiabe con il primo appuntamento di ‘Elfolandia’. Giovedì 12 dicembre alle 17 al Mudac sarà la volta di ‘Incontri creativi’. Restituzione delle residenze artistiche e delle esperienze nella rete della Città creativa Unesco’, mentre venerdì 13 alle 16.30 primo appuntamento con ‘Natale in biblioteca’ con letture per bambini e famiglie a cura dei Volontari Lettori Nati. Sabato 14 dicembre alle 15.30 a Marina in via Rinchiosa, via Ingolstadt, via Genova e via Venezia, avrà luogo la parata di mascotte e angolo Frozen. Domenica 15 si partirà alle 15 ad Avenza con le esibizioni della Christmas street band. Lunedì 16 dicembre sempre ad Avenza il canto gospel con il concerto, in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo, del Pastor Ron Gospel Show, nella chiesa di Santissima Maria Mediatrice alle 21. Stessa ora ma nella chiesa di San Pietro, giovedì 19 lo spettacolo ‘Meachum clarke and true purpose’. Sempre giovedì 19 alle 21 anche la Clacsonbeauty Musical alla Sala Garibaldi con il suo ‘Natale in musica’. Sabato 21 a Marina dalle 15.30 parata di mascotte con postazione trucca elfo, mentre a Carrara con partenza dal piazzale del Santuario della Madonna delle Grazie, alle 16.30 conferenza itinerante con Davide Lambruschi dell’Accademia Albericiana. Domenica 22 dicembre si torna sul litorale dalle 15.30 con Angolo Frozen e Babbo Magic Street. Infine sabato 26 dicembre alle 16 visita guidata al Duomo di Sant’Andrea con don Piero Albanesi, con il secondo appuntamento previsto per il 5 gennaio.