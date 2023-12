"Natale a Massa: Laboratori, Spettacoli e Mercatini per Bambini"

Continuano le iniziative organizzate dal Comune di Massa per il Natale. Oggi è previsto alla biblioteca Giampaoli, alle 16, ’Realizza la capanna del tuo presepe’, a cura di Gino Dalle Luche, laboratorio dedicato ai bambini. Alle 16,30 in piazza Bertagnini alla casetta di pan di zenzero, libri e creatività, a cura di Piera De Angeli con ’Aspettando il Natale’ e alle 17,30 lo spettacolo in piazza Aranci al Bosco incantato ’Christmas time con Vocal blue train’. In piazza Pellerano c’è il Villaggio di Babbo Natale, dalle 16 sempre in piazza Betti dalle 16 c’è la Casa degli elfi. Ai Ronchi dalle 9 vanno in scena i mercatini di Natale con laboratori per bambini (dalle 15 laboratori in piazza dei Ronchi).