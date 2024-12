Nasce ’Wegiwe’ l’app del baratto

Viene presentata stamani, alle ore 11.15, a Palazzo Ducale, nella sala della Resistenza, la Start Up Apuana che ha dato vita a una nuova applicazione: ’Wegiwe’. Si tratta dell’applicazione del ’baratto’, un passato che ritorna con una veste nuova, con un approccio fortemente ecologico ed etico. Alla base della nascita di questa nuova applicazione c’è infatti il desiderio di dare nuova vita agli oggetti anche in disuso. Dare valore alle cose, fare in modo che queste non vadano perdute. ’Wegiwe’ consentirà una rivalutazione generale a tutto tondo di quello che non si usa più. Un modo di dire no agli sprechi. "Se si ha un oggetto che non ci serve più – sostengono i promotori – è sempre meglio barattarlo, non mancherà la gratificazione di avere un altro oggetto in cambio che ci piace e che desideravamo da tempo".