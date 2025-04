Nasce un nido montessoriano ad Avenza

Nasce ’La volpe e la stella’: il nuovo nido d’infanzia montessoriano firmato ’Il piccolo principe’. Dopo il successo della sede di Massa, ’Il piccolo principe’ si espande e annuncia con entusiasmo l’apertura del nuovo nido d’infanzia ’La volpe e la stella’, una realtà educativa autorizzata e accreditata dal Comune, con sede in Via Provinciale Carrara Avenza 136.

Il nuovo nido segue un indirizzo montessoriano relazionale, ponendo al centro il bambino e la relazione educativa, in un contesto pensato per stimolare autonomia, creatività e benessere emotivo. La struttura si avvale di una equipe multidisciplinare composta da pedagogiste, psicologi, educatori e istruttori specializzati, offrendo un ambiente ricco di stimoli e attento alle esigenze di ogni famiglia. Come per la sede di Massa, anche ’La volpe e la stella’ propone servizi dedicati all’area materno-infantile, con attività a valenza psicologica, pedagogico-clinica e psico-corporea, volte a sostenere lo sviluppo armonico del bambino e il ruolo genitoriale.

La nuova struttura ospiterà anche un centro estivo per bambini da 1 a 5 anni, offrendo esperienze educative e ludiche all’aria aperta, pensate per accompagnare i più piccoli anche nei mesi estivi in un contesto sicuro, accogliente e stimolante. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Un’opportunità preziosa per le famiglie del territorio che desiderano un nido d’infanzia di qualità, attento allo sviluppo globale del bambino e fondato su valori educativi solidi e condivisi. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare direttamente la struttura o visitare la sede.