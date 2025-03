Nasce un comitato a Caprigliola: "Vogliamo valorizzare il borgo"

Un nuovo comitato per Caprigliola. L’invito alla cittadinanza della suggestiva frazione del Comune di Aulla ha avuto un riscontro positivo: nel pomeriggio di sabato in piazza della Porta c’erano tante persone, per un incontro organizzato dai cittadini e finalizzato alla costituzione di un comitato. Un gruppo di persone che vogliono valorizzare il paese, senza essere strumentalizzati dal politica. Come dice il nome: ‘Comitato spontaneo e apolitico di Caprigliola’. E se in piazza c’erano molte persone significa che la frazione ha bisogno di gente che si impegni. Diverse le finalità del gruppo, come facilitare il dialogo con l’amministrazione, raccogliere segnalazioni e proposte, monitorare l’operato dell’amministrazione, tutelare il territorio e il patrimonio. Durante l’assemblea sono stati eletti gli organi direttivi, è stato approvato lo statuto del comitato e sono state esaminate situazioni problematiche e di disagio del territorio da porre in atto nei confronti delle amministrazioni competenti.

Tra i disagi segnalati ci sono alcuni problemi con le strade, che avrebbero bisogno di essere asfaltate, ma anche una variante per rendere più sicuro l’ingresso al paese dalla statale. Tra le richieste anche un’adeguamento alla viabilità della Bettola appena inaugurata, la sistemazione delle fermate dell’autobus e di un marciapiedi per la sicurezza dei pedoni. E ancora la rimozione dei blocchi che da anni si trovano poco dopo l’ufficio postale e ingombrano la strada.

A Caprigliola già è attiva la Proloco nata da un gruppo di volontari che promuoveva eventi in paese. L’attività principale, al momento, è legata a un circolo Unpli, aperto nel giugno 2023, gestito dai volontari che si sono organizzati in turni e accolgono ora molti avventori. Bar e supermercato avevano chiuso, così il cicolo serviva per non far morire il paese. "Speriamo di collaborare – dicono dal nuovo comitato – ci siamo costituiti perché spesso un cittadino, solo, è inascoltato. Ci interessa la valorizzazione del borgo, la segnalazione di eventuali problematiche all’amministrazione". Prossimo passo la costituzione ufficiale in municipio. Sabato, alle 15, una nuova assemblea, nella sede della Filarmonica Caprigliolese per presentare il nuovo statuto, discutere e approvare eventuali proposte.

Monica Leoncini