Nasce la Pro loco Marina. Al via eventi e rassegne

I commercianti della movida si sono uniti e hanno dato vita alla ’Pro loco Marina Mare’, un organismo per organizzare eventi ma anche per dire che l’unione fa la forza. La Pro loco dei commercianti di via Rinchiosa (e adiacenze) servirà ad organizzare gli eventi e le manifestazioni in maniera diretta e ordinata a seconda dei vari periodi dell’anno. Si parte con il Natale e i weekend di dicembre dedicati ai laboratori artistici e al trucca bimbi. Il 10 dicembre invece sarà la volta del ‘Walk lab’ e della danza aerea della 2h project. Il 17 dicembre animazione per tutti con i ’Vagabondi Animation’, e il 22 dicembre trampolieri e mangiafuoco.

"La nostra Pro loco è aperta alle collaborazioni con le altre Pro loco e a tutte le organizzazioni e gli enti che vorranno essere al centro dei nostri luoghi, con idee o manifestazioni saranno le ben accette. La beneficenza sarà il filo conduttore del nostro lavoro e proprio a Nalate faremo una raccolta di regali per l’Opa. Una bella manifestazione di cui decideremo la data e a cui parteciperanno gli Apuania bikers, che porteranno in sella alle proprie moto i regali all’ospedale". Il direttivo della Pro loco Mare è formato dalla presidente Giulia Fantoni (Bristol), dalla vice presidente Arianna Bianchi (Bon pro), dal tesoriere Fabrizio Bertelli (Fish & Chips) e dalla segretaria Teresa Fusco. Nel direttivo ci sono anche i titolari della Ponderosa, di ‘Vizi di casa’, della pasticceria Cristallo, Luca Giusti della ‘Nuova Domus’ e Claudia Palagi del negozio di abbigliamento Cloe.