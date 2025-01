Nasce il ciclo ’Il punto sui diritti’. Il via con la ’Gestazione per altri’

Ha inizio un ciclo di eventi dal titolo ’Il punto sui diritti’, promosso dal Partito Democratico di Massa-Carrara, pensato per approfondire le tematiche più rilevanti legate ai diritti e alle nuove forme di discriminazione, offrendo un’opportunità di riflessione condivisa. L’obiettivo principale degli incontri non è fornire risposte preconfezionate, ma stimolare un dibattito consapevole e costruttivo, mettendo a disposizione strumenti e spunti di riflessione per affrontare temi complessi e attuali.

Il primo incontro, che si svolgerà a Montignoso domani, alle 18, presso l’ex cinema Rosi di via Roma, sarà dedicato a un argomento di grande rilevanza e attualità: la Gestazione per altri (Gpa). Un tema che solleva interrogativi profondi e molteplici, ma che riguarda anche la vita di numerose famiglie che, per ragioni diverse, si trovano a dover affrontare un percorso difficile e doloroso per poter diventare genitori. Durante l’incontro, si approfondiranno le implicazioni normative della Gpa, esaminando la legge Varchi che ha introdotto la qualificazione della Gpa come ’Reato universale’. Un’occasione per discutere le problematiche giuridiche e sociali legate a questa pratica, con un focus sui diritti delle donne e delle persone coinvolte, nonché sulla tutela e il benessere dei bambini. L’incontro offrirà un’importante opportunità di ascolto grazie alla testimonianza di un papà ’arcobaleno’, che condividerà la propria esperienza personale offrendo un punto di vista umano e concreto sull’argomento.

Intervengono Carolina Farneti, segretaria provinciale dei Giovani democratici, e presidente dei Giovani democratici Toscana, Cristiano Fico di Famiglie arcobaleno e Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere. Introduce e modera Sara Benedetti, avvocato, vice segretaria del Pd di Montignoso.