Musulmani Festa alla Fossa dei leoni In 600 per la fine del ramadan

Domani alla Fossa dei Leoni la comunità musulmana festeggerà la fine del ramadan. Kamal Koudsi, presidente dell’associazione Rahma di Carrara rappresena una comunità che conta circa 2mila persone e intende celebrare la festa più importante dei musulmani insieme alle autorità cittadine e della religione cattolica.

Domani è previsto l’arrivo di circa 600 persone che festeggeranno la principale festa dei musulmani, la festa del ‘Eid al Fitr’ ovvero la celebrazione di fine Ramadan. Così per un giorno il grande campo di calcio sarà trasformato un una moschea che ospiterà la cerimonia che chiude il mese di digiuno.

"Faremo una grande cerimonia – ha spiegato il presidente Kamal Koudsi – a cui sono invitate le autorità come il sindaco, Serena Arrighi, il vescovo, Mario Vaccari, la Croce rossa e le forze di polizia". Una grande festa, che apre anche alle altre religioni e che vede la partecipazione di associazioni di volontariato come Casa Betania che tanto hanno sempre fatto per l’integrazione e l’accoglienza di chi viene da alte culture o da fuori. La Fossa dei leoni aprirà alle 8 con le operazioni di accoglienza e l’entrata dei fedeli. La cerimonia inizierà alle 8.45 e durerà un’ora. Si inizierà con un momento dipreghiera e a tal proposito è previsto che ognuno porti con sé ilproprio tappeto, per poi procedere con gli interventi delle autorità. Parleranno il sindaco e il vescovo. Al termine un rinfresco di buon fine ramadan. "Si tratta della nostra principale festa – ha spiegato Koudsi – che pur con altri significati corrisponde al Natale dei cristiani. Vogliamo festeggiarla con tutta la comunità di Carrara".