Musicoterapia e stress Alessio Boni a Cascina

Una performance di musica meditativa per stimolare i benefici sul corpo. Questo il compito che avrà l’apuano Alessio Boni, artista di Marina, in occasione dell’evento ‘Co-scienza 2023’ che si terrà oggi al teatro Politeama di Cascina, in provincia di Pisa. Per l’occasione, Alessio Boni aprirà con la sua performance la lunga serie di incontri previsti, con un’esibizione alle 9.30 con brani ideati da lui, a cui poi seguirà la performance di chiusura nel tardo pomeriggio. Alessio Boni, musicista, è compositore vibrazionale alla frequenza di 432 hz, musicoterapeuta, sound designer, produttore e arrangiatore. Noto per le sue performance con l’arpa laser, da sempre è nel mondo della musica in costante sperimentazione della fusione di nuovi generi attraverso uno studio accurato dei suoni e dei benefici che questi trasmettono al nostro corpo. Le note e gli armonici che provengono dagli strumenti accordati alla frequenza di 432 hz stimolano la sincronizzazione biemisferica del cervello, aumentando la concentrazione e stimolando la creatività riducendo gli stati di ansia. Con l’ascolto dei brani, creati a 432 hz, si entra nella cosiddetta ‘risonanza’, in cui questa frequenza genera armonia con un effetto di riequilibrio del nostro organismo. Tema di ‘Co-scienza 2023’ in programma al Politeama di Cascina sull’evoluzione della coscienza, della crescita personale e dell’integrazione interiore, riguarderà un argomento da sempre molto sentito e dibattuto: la felicità. L’evento, distribuito per tutta la giornata di oggi sarà possibile seguirlo in presenza al Politeama oppure gratuitamente online. Oltre ad Alessio Boni, saranno tanti gli ospiti dell’evento tra cui: Franco Berrino, Angelo Tonelli, Marco Vannini, Raffaele Fiore e Red Ronnie.