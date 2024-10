’Musica sulle Apuane’ fa di nuovo centro

Fine estate è tempo di bilanci per il festival ’Musica sulle Apuane’ che ha concluso la sua XII edizione facendo registrare numeri importanti. La manifestazione è organizzata dal Cai di Massa sotto la direzione artistica di Gioia Giusti. "Un bellissimo festival sia per quanto riguarda la programmazione artistica sia per le escursioni organizzate dal Cai di Massa – dice Giusti –. Un vero e proprio successo che ha contato circa 4500 partecipanti totali agli eventi, 500 escursionisti e 25 volontari. Eventi musicali carichi di stimoli culturali diversi, ma uniti da un solo denominatore comune: la grande qualità artistica apprezzata da un pubblico attento, festoso e partecipe. Musiche da tutto il mondo e di ogni genere, da quella classica a quella rock, per apprezzarne la complessità e godere della diversità".

Il festival culturale ad alta quota nasce nel 2013 e celebra la fusione tra natura e arte offrendo concerti e spettacoli in luoghi significativi delle Alpi Apuane, non solo per promuovere la cultura musicale ma anche la valorizzazione e la scoperta del territorio tramite un turismo consapevole e rispettoso. Ma è anche un festival che fa della promozione di una nuova cultura, aperta e inclusiva, una delle sue chiavi di lettura. "Tante musiciste, compositrici e attrici – affermano gli organizzatori – si sono succedute e saranno presenti anche nelle programmazioni future, per scardinare oggi e nell’avvenire, l’idea, sempre tristemente presente, della superiorità maschile. Tanti attori che ci hanno fatto ridere e altri che ci hanno fatto pensare alla possibilità di un mondo più a misura d’uomo. Molto apprezzate anche le nove bellissime escursioni abbinate agli appuntamenti musicali. Un gran bell’impegno per la sezione Cai e per gli accompagnatori, ma quando la musica incontra il cammino grandi cose possono accadere. Percorsi sempre all’insegna della sicurezza e della cultura montanara e musicale".

Un ringraziamento in particolare da parte dell’organizzazione agli accompagnatori Gianluca Riccardi, Mario Leotta, Fabio Manfredi e Nicola Cavazzuti, ai volontari del Cai Massa per il loro impegno e al Parco delle Apuane-Unesco Global Geopark, allo staff a sponsor e partner che hanno reso possibile lo svolgimento del festival e naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato.