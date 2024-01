Musica Serata jazz al live club “Dms Stage“

Venerdì il live club Dms Stage di Montignoso ospiterà la sua prima serata Jazz, con due professionisti nel genere. Si tratta del sodalizio artistico tra la cantante versiliese Michela Lombardi ed il pianista pisano Piero Frassi, duo che collabora dal 1997. Tra le loro numerosissime esperienze basti sapere che Michela ha cantato in importanti festival in Italia (come Umbria Jazz), Francia, Germania, Inghilterra, Belgio e Israele (Tel Aviv Opera House) e Piero ha suonato con la star mondiale Andrea Bocelli.

Nei decenni di lavoro insieme i due artisti hanno pubblicato molti dischi insieme. Ma la loro grande forza restano i concerti in duo, nei quali si può apprezzare appieno la loro intesa telepatica, uniti dall’amore per le melodie cantabili, il timing ricco di inventiva e sorprese e la storia che sta dietro ogni canzone da raccontare. “My way to you“ - titolo preso in prestito dall’emozionate brano, standard jazz, di Michel Legrand “On my way to you“ - è il nome del loro duo. Un titolo programmatico in cui ciascuno, a suo modo e con le proprie caratteristiche, trova la strada verso l’altro, ripercorrendo i molti progetti che hanno unito i due musicisti toscani in questi ventiquattro anni di dischi, concerti, viaggi insieme verso mete comuni e con incontri a metà strada mentre reciprocamente ci si avvicina con ascolto, complicità e attenzione.

Il concerto sarà preceduto alle 18.30 dalla Masterclass, ovvero un momento di raccolta tra pubblico e artisti in cui Michela Lombardi e Piero Frassi delineeranno le caratteristiche che fanno di una performance un’interpretazione jazz, a prescindere dal repertorio di partenza, e descriveranno in quanti e quali modi si può affrontare ‘jazzisticamente’ un brano nella delicata formazione del duo piano/voce. Il fine di questa serata è accontentare gli appassionati del Jazz ed avvicinare i curiosi, che siamo certi rimarranno estasiati dalla bravura di Michela e Piero. Consigliata la prenotazione su www.dmsstage.com