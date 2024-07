Musica classica protagonista. Una prima mondiale al Ridotto

La musica classica grande protagonista dell’estate carrarese, con un concerto davvero singolare e che si preannuncia da tutto esaurito. Stamani alle 11 il Ridotto del Teatro degli Animosi, ospita in prima mondiale l’opera vincitrice del secondo premio del concorso internazionale di composizione per saxofono ‘Sax&villas 2024’, promosso dall’istituzione culturale polacca Willa Lentza di Stettino, di cui Carrara è partner ha lo scopo di ampliare il repertorio musicale cameristico selezionando ogni anno un’opera nuova per una delle seguenti tre formazioni: trio composto da due sassofoni e pianoforte, duo di sassofono e pianoforte, orchestra di sassofoni da camera composta da 8 a 12 strumenti.

Un concerto per palati fini, ma anche per chi si vuole avvicinare alla musica classica godendosi questo concerto interamente gratruito. Nell’edizione 2024 le composizioni premiate vengono eseguite come detto in prima mondiale nella città di Carrara. "Siamo lieti di ospitare questo concerto internazionale nella nostra città e ringrazio il maestro Giuseppe Bruno per avere pensato a Carrara – commenta l’assessore alla cultura Gea Dazzi –, città creativa Unesco, dove la musica classica ha sempre trovato molti sostenitori e a cui la nostra amministrazione sta riaprendo le porte con le tante iniziative previste nel nostro Teatro Animosi e nel suo bellissimo Ridotto". Il concorso ha lo scopo di ampliare il repertorio musicale cameristico selezionando ogni anno un’opera nuova per una delle seguenti tre formazioni: trio composto da due sassofoni e pianoforte, duo di sassofono e pianoforte, orchestra di sassofoni da camera composta da 8 a 12 strumenti. La composizione che ha ricevuto il secondo premio nell’edizione 2024 viene eseguita in prima mondiale a Carrara dall’Exclusive Trio, composto da Giuseppe Bruno pianoforte, Valentina Renesto sax soprano, Francesca Simonelli sax baritono.

In repertorio Joseph Haydn Trio numero 13 in do minore e Michele Allegro New York Stories (2° premio Sax&villas 2024). Giuseppe Bruno è direttore del Conservatorio della Spezia, Valentina Renesto è docente di saxofono al liceo Musicale della Spezia, mentre la carrarese Francesca Simonelli ricopre lo stesso ruolo al Liceo di Pistoia. Alla premiazione sarà presente la delegazione polacca composta da Dariusz Samol dell’Accademia di Stettino e da Jadwiga Kimber, presidente della Fondazione Willa Lentza. L’Ingresso è libero.