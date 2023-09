Musica Barbi e Ligabue, concerto al museo

di Patrik Pucciarelli

Sarà il territorio apuano, tra monti e mare nella città protetta dal castello Malaspina, ad accogliere l’esibizione di Marco Ligabue e di Andrea Barbi per una raccolta fondi a scopo benefico. Il fratello del cantautore Luciano Ligabue arriverà in città giovedì per tenere, insieme al presentatore carpigiano, lo spettacolo ‘Salutami tuo fratello’ che dalle 21 andrà in scena all’interno del Museo Ugo Guidi (Mug2) in via Alberica 26 a Massa. Il cortile del palazzo vescovile, già sede di spettacoli e mostre d’arte contemporanea, sarà il palcoscenico dell’evento che è stato presentato in oltre 80 piazze italiane ed è tratto dal libro di Marco Ligabue per portare in scena una sorta di analisi del suo rapporto con la notorietà. Ma se da una parte c’è lo spettacolo dall’altra c’è la beneficienza perché "per entrare sarà richiesto un contributo minimo di 20 euro a favore dell’associazione onlus ‘Un cuore un mondo’ – spiega il console del Touring Club italiano Walter Sandri, organizzatore della serata –. Il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività e ironia, celebrando in una serata di spettacolo nelle sue declinazioni più positive". In caso di pioggia l’evento si terrà al secondo piano del museo.

"Sarà quindi una cronaca spettinata del rock – racconta la direttice del Mug2, Clara Mallegni – perché l’obiettivo è quello di pensare fuori dagli schemi con ottimismo anche quando si parla di impegno". Lo spettacolo, figlio dalle cronache del libro del cantautore correggese, verrà riproposto riveduto e arricchito da nuove suggestioni, sketch e musiche, con stile intenso, giocoso e passionale dei due protagonisti, celebrando così il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività e ironia.

Andrea Barbi è conduttore e autore di programmi e progetti radio-televisivi e di eventi live. E’ stato inviato di Striscia la Notizia su Canale 5 per tre edizioni dal 1997 come corrispondente dall’Emilia-Romagna e speaker radiofonico a radio Stella. Vanta collaborazioni con la Rai affiancando la carriera televisiva e radiofonica all’attività di presentatore e inviato di eventi live come Vasco Rossi Modena Park, Tim Tour, premio nazionale Bruno Lauzi e premio nazionale Pier Angelo Bertoli.

Al suo fianco ci sarà Marco Ligabue, cantautore emiliano, già chitarrista e autore di testi e musiche del gruppo I Rio e Little Taver e His Crazy Alligators. Inizia la sua carriera solista nel 2013 e nel 2015 riceve il premio Lunezia. Il dar voce a tematiche importanti sia nella sua musica che anche nelle scuole, come la legalità e la lotta alle mafie, insieme a una grande attitudione a coinvolgere il pubblico ne ha fatto uno dei cantautori più richiesti del palcoscenico italiano. Infine l’assessore alla cultura del comune di Massa, Monica Bertoneri sottolinea che "l’amministrazione è contenta che ci siano eventi di questo genere in città" e invito quindi la cittadinanza a partecipare per trascorrere una serata lieta di spettacolo e di musica".