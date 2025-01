Muore Carlo Tedeschi. Infarto dopo l’incidente

Un’autentica tragedia nella tragedia: nella serata di ieri sera, è improvvisamente morto, probabilmente per un infarto, Carlo Tedeschi (nella foto), 47 anni di Monzone, il volontario della Pubblica Assistenza della Valle del Lucido rimasto seriamente ferito nell’incidente occorso alla autoambulanza sulla quale viaggiava con due colleghi ed un paziente a bordo finita contro un muro lungo la strada di Vinca prima delle festività natalizie. L’ambulanza quel giorno stava percorrendo la strada tortuosa in discesa da Vinca a Monzone con destinazione l’ospedale di Fivizzano per dei controlli ordinari a cui si doveva sottoporre l’anziano paziente, quando il mezzo, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si è schiantata contro la pietra nuda e cruda all’altezza della curva del ’Campo di Cirillo’.

Carlo Tedeschi si trovava a bordo del mezzo dietro con il barellato, l’anziano paziente Annibale Pezzanera, 90 anni, il quale è morto a seguito dell’impatto del mezzo contro il muro. Mentre i colleghi di Tedeschi, Giuseppe Boni e Davide Franchetti, il primo alla guida del mezzo e il secondo al posto del passeggero, erano stati trasferiti al Noa per lesioni non gravi ed escoriazioni, il 47enne era stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso in codice rosso all’Ospedale di Pisa dove è rimasto ricoverato per il tempo necessario. Il volontario, era fra l’altro stato operato ad una gamba e successivamente portato al Don Gnocchi di Fivizzano per un periodo di riabilitazione motoria. A quanto pare, nel tardo pomeriggio di ieri, Tedeschi sarebbe stato colto da improvviso malore, subito trasportato nell’attiguo pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano, nonostante tutti i tentativi dei medici non c’è stato modo di salvarlo. Carlo Tedeschi, era celibe, recentemente aveva perso il padre Ezio, morto all’età di 83 anni. Viveva in famiglia con la mamma, Giuseppina Menchini ed il fratello Franco. Un ulteriore dolore per tutta la comunità della Valle del Lucido che si stringe attorno alla famiglia di Tedeschi per questa drammatica perdita.

Roberto Oligeri