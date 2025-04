Addio a storico balneare. Muore Alfredo Prosperi, fondatore dell’Acad

Massa, 2 aprile 2025 – Lutto nel mondo balneare massese. E’ morto all’età di 84 anni Alfredo Prosperi, storico imprenditore dello stabilimento Pupa e Mocambo a Marina di Massa. Il decesso è avvenuto ieri mattina, intorno alle 6, al Noa dove era ricoverato da qualche giorno a causa di una brutta caduta.

La morte è arrivata all’improvviso, esattamente due anni dopo la scomparsa della figlia Carmela. Alfredo lascia l’altro figlio Gianni, la moglie Maria Grazia Ronchetti, il fratello Riccardo e tutta la famiglia, non solo quella di naturale parentela ma anche quella dello stabilimento balneare, storico lido della nostra costa. Tanti gli amici e i clienti che ieri hanno salutato all’obitorio del Noa l’imprenditore balneare. Alfredo Prosperi si era fatto male durante una passeggiata in via Firenze, come era solito fare: ha perso l’equilibrio e ha battuto la testa procurandosi un trauma cranico. “Sembrava si fosse stabilizzato – racconta il fratello Riccardo – tanto che i medici pensavano di poterlo dimettere a breve, poi lunedì sera è peggiorato, accusando nausea e vomito. Nel sonno se ne è andato. Siamo tutti frastornati per l’improvvisa morte di Alfredo, è incredibile”. Riccardo rimane l’ultimo dei fratelli Prosperi, perché il secondogenito Luigi era mancato per arresto cardiaco improvviso nel 2017.

Alfredo era un balneare che si definirebbe ’puro’, cresciuto nello stabilimento di famiglia, risalente al 1950, era ormai il punto di riferimento per tutti gli amici e i clienti del mare. “Alla morte di nostro padre – racconta Riccardo – Alfredo aveva preso in mano le redini dell’associazione che aveva fondato, l’Acad. L’Associazione Concessionari Arenili Demaniali era stata forse la prima in Italia del settore balneare e mio fratello ne diventò poi presidente per diversi anni. Il nostro bagno era diventato un crocevia di balneari che chiedevano supporto ad Alfredo per tutte le questioni che riguardavano le concessioni. Era umile, accomodante e diplomatico. Sapeva rapportarsi bene anche con il mondo della politica per fare gli interessi della categoria con professionalità e discrezione. Lascerà un vuoto incolmabile. Al bagno aveva saputo creare un vero gruppo di amici da 75 anni con i quali ancora oggi si ritrovava. Gli volevano tutti bene”.

Prosperi si era impegnato anche per il Consorzio Balneari Massa per diversi anni, nel direttivo e poi come consigliere di zona supportando la macchina organizzativa. “Una notizia che non avremmo voluto avere – fanno sapere dal Consorzio –. Quest’anno la nostra famiglia ha già subito troppe perdite. Oggi abbiamo perso un collega serio, un imprenditore balneare storico che è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi. Sempre disponibile e accogliente. Era una persona misurata, un professionista serio, con il quale si poteva interloquire. Ci mancherà. Il suo stabilimento è uno degli storici bagni della nostra costa, sempre all’avanguardia e al passo con i tempi”.

L’ultimo saluto è in programma oggi, alle 15, nella chiesa di San Giuseppe, in via Pisa, a Marina di Massa.