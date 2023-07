La tragedia: muore a 37 anni mentre lavora in fabbrica

Villagranca in Lunigiana (Massa Carrara), 26 luglio 2023 – Malore fatale questa mattina per un uomo di 37 anni di nazionalità straniera. Il decesso è avvenuto all'interno della fabbrica che produce articoli metallici a Villafranca in Lunigiana ( Massa Carrara).

Da quanto appreso l'uomo si sarebbe sentito male all'interno della fabbrica, andando in arresto cardiaco. La chiamata ai soccorsi è avvenuta intorno alle 8.30. Sono poi state fatte poi intervenire un'auto medica di Aulla e l'ambulanza della Croce Bianca di Aulla.

Una volta giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 37enne. A seguito del decesso, sono stati avvertiti il 112 e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pisll, anche se non si tratta di infortunio sul lavoro. Di quanto accaduto è stato avvertita la magistratura.