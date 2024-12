Mulazzo Accordo fatto con Stefano Tonelli. Strata al lavoro per il tecnico della svolta

L’impareggiabile Stefano Strata ha fornito al Mulazzo il difensore centrale Giacomo Tonelli. L’uomo-mercato senza lasciarsi possedere da voli pindarici, ha dotato il club rossoblù di un prospetto di spessore. L’ex numero cinque di Serricciolo, Fezzanese e Forza Coraggio è ritenuto dall’area tecnica l’elemento ideale per ridare brio al pacchetto arretrato che troppo spesso ha sbuffato nel girone di andata. Il suo arrivo ha portato una ventata di entusiasmo nel gruppo, ma anche soprattutto quei centimetri, quel peso che Tonelli, possiede.

"Ringrazio la società del Mulazzo per l’opportunità di rimettermi in gioco – le prime considerazioni del ragazzone di Casola –. Ringrazio i massimi esponenti, il diggi Stefano Strata e Uberti con i quali ho trattato fino per l’accordo. Un confronto dialettico con dirigenti diretti e trasparenti, con cui è scattata la giusta intesa. Qui ritrovo Manenti compagno di tante battaglie vinte passate al servizio del Serricciolo che ringrazio pubblicamente perché è anche grazie a lui che si è concretizzata questa trattativa. Fra noi due esiste un bel rapporto di amicizia, oltre alla stima calcistica che va anche fuori dal campo. Arrivo in una società sana e organizzata sotto tutti i punti di vista, con degli obiettivi importanti sia riguardo questa stagione che quelli già programmati per il futuro. So di entrare a fare parte di un gruppo già forte e compatto, gruppo che porta dentro valori e potenzialità per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società! Personalmente non vedo l’ora di scendere in campo".

Non è ancora stata risolta la crisi del Mulazzo dopo le dimissioni del tecnico Massimo Baudone. Mentre Strata è al lavoro per trovare il tecnico ideale per rimettere in moto il motore rossoblù, nelle ultime ore hanno preso a circolare i nomi di Stefano Buccellato (Cadimare), Massimiliano Leccese (Fezzanese) e quello di Alessandro Maurelli.

Enrico Baldini